Nghệ sĩ tranh tài tại Giải Vô địch Pickleball Bình Trưng 2025

Giải Bình Trưng Pickleball Championship 2025

Giải Bình Trưng Pickleball Championship 2025 thành công rực rỡ với sự tham gia của hơn 100 lượt vận động viên cùng đông đảo CBCNVC, nghệ sĩ, KOL nổi tiếng và gần 1000 khán giả tham dự.

Giải đấu do Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Trưng (TP HCM) tổ chức, là một trong những hoạt động của chuỗi sự kiện Global Festive - Bình Trưng 2025 hướng đến mục tiêu lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và gắn kết cộng đồng dân cư trên địa bàn phường Bình Trưng nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và gây quỹ từ thiện cho bà con nghèo trên địa bàn phường Bình Trưng.

Bình Trưng Pickleball Championship mang đến những trận đấu hấp dẫn ở các nội dung thi đấu phong trào và đồng đội, diễn ra trong không khí sôi nổi, công bằng và đoàn kết.

Không chỉ là sân chơi thể thao mới mẻ, giải đấu còn trở thành điểm hẹn giao lưu giữa người dân, cán bộ, đoàn thể và các khách mời, góp phần tạo nên không khí lễ hội rộn ràng cho sự kiện Global Festive - Bình Trưng 2025.

Đặc biệt, giải đấu có sự tham gia và cổ vũ của nhiều nghệ sĩ, KOL được công chúng yêu mến như ca sĩ Trung Quân Idol, siêu mẫu, diễn viên Lê Quang Hoà, model Trí Kiên góp phần tạo nên bầu không khí hào hứng và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao cộng đồng.

Pickleball, môn thể thao hot nhất hiện nay

Nhiều nghệ sĩ, KOL tham gia giải "Bình Trưng Pickleball championship 2025", thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện Global Festive – Bình Trưng 2025.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, giải đấu còn lồng ghép các hoạt động giao lưu, kết nối cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh phường Bình Trưng năng động, văn minh, giàu tinh thần thể thao và đoàn kết.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng - đại diện Ban Tổ chức, cho biết: "Pickleball là môn thể thao mới, hiện đại và dễ tiếp cận. Phường Bình Trưng tổ chức giải đấu lần này không chỉ nhằm nang cao đời sống tinh thần cán bộ, công chức, nhân dân mà còn thể hiện rõ định hướng xây dựng cộng đồng khoẻ mạnh - văn minh - năng động, gắn thể thao phong trào với sự phát triển địa phương.

Những pha bóng đẹp tại giải

Giải Bình Trưng Pickleball Championship khép lại với nhiều dấu ấn tích cực, để lại hình ảnh đẹp về một lễ hội cộng đồng sôi động, hiện đại và giàu bản sắc. Thành công của giải đấu tiếp tục khẳng định sức hút của Pickleball - môn thể thao mới đang lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam, đồng thời góp phần làm nên thành công chung của sự kiện Global Festive - Bình Trưng 2025.