HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Nghệ sĩ tranh tài tại Giải Vô địch Pickleball Bình Trưng 2025

Thùy Trang

(NLĐO) - Nhiều nghệ sĩ, KOL tham gia giải "Bình Trưng Pickleball championship 2025", thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện Global Festive - Bình Trưng 2025.

Giải Bình Trưng Pickleball Championship 2025

Nghệ sĩ tại giải "Bình Trưng Pickleball championship 2025" - Ảnh 1.

Giải Bình Trưng Pickleball Championship 2025

Giải Bình Trưng Pickleball Championship 2025 thành công rực rỡ với sự tham gia của hơn 100 lượt vận động viên cùng đông đảo CBCNVC, nghệ sĩ, KOL nổi tiếng và gần 1000 khán giả tham dự.

Giải đấu do Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Trưng (TP HCM) tổ chức, là một trong những hoạt động của chuỗi sự kiện Global Festive - Bình Trưng 2025 hướng đến mục tiêu lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và gắn kết cộng đồng dân cư trên địa bàn phường Bình Trưng nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và gây quỹ từ thiện cho bà con nghèo trên địa bàn phường Bình Trưng.

Bình Trưng Pickleball Championship mang đến những trận đấu hấp dẫn ở các nội dung thi đấu phong trào và đồng đội, diễn ra trong không khí sôi nổi, công bằng và đoàn kết.

Không chỉ là sân chơi thể thao mới mẻ, giải đấu còn trở thành điểm hẹn giao lưu giữa người dân, cán bộ, đoàn thể và các khách mời, góp phần tạo nên không khí lễ hội rộn ràng cho sự kiện Global Festive - Bình Trưng 2025.

Đặc biệt, giải đấu có sự tham gia và cổ vũ của nhiều nghệ sĩ, KOL được công chúng yêu mến như ca sĩ Trung Quân Idol, siêu mẫu, diễn viên Lê Quang Hoà, model Trí Kiên góp phần tạo nên bầu không khí hào hứng và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao cộng đồng.

Pickleball, môn thể thao hot nhất hiện nay

Nghệ sĩ tại giải "Bình Trưng Pickleball championship 2025" - Ảnh 2.

Nhiều nghệ sĩ, KOL tham gia giải "Bình Trưng Pickleball championship 2025", thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện Global Festive – Bình Trưng 2025.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, giải đấu còn lồng ghép các hoạt động giao lưu, kết nối cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh phường Bình Trưng năng động, văn minh, giàu tinh thần thể thao và đoàn kết.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng - đại diện Ban Tổ chức, cho biết: "Pickleball là môn thể thao mới, hiện đại và dễ tiếp cận. Phường Bình Trưng tổ chức giải đấu lần này không chỉ nhằm nang cao đời sống tinh thần cán bộ, công chức, nhân dân mà còn thể hiện rõ định hướng xây dựng cộng đồng khoẻ mạnh - văn minh - năng động, gắn thể thao phong trào với sự phát triển địa phương.

Nghệ sĩ tại giải "Bình Trưng Pickleball championship 2025" - Ảnh 3.

Nghệ sĩ tại giải "Bình Trưng Pickleball championship 2025" - Ảnh 4.

Nghệ sĩ tại giải "Bình Trưng Pickleball championship 2025" - Ảnh 5.

Nghệ sĩ tại giải "Bình Trưng Pickleball championship 2025" - Ảnh 6.

Nghệ sĩ tại giải "Bình Trưng Pickleball championship 2025" - Ảnh 7.

Những pha bóng đẹp tại giải

Giải Bình Trưng Pickleball Championship khép lại với nhiều dấu ấn tích cực, để lại hình ảnh đẹp về một lễ hội cộng đồng sôi động, hiện đại và giàu bản sắc. Thành công của giải đấu tiếp tục khẳng định sức hút của Pickleball - môn thể thao mới đang lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam, đồng thời góp phần làm nên thành công chung của sự kiện Global Festive - Bình Trưng 2025.

Tin liên quan

Các nghệ sĩ gửi thiện nguyện toàn bộ số tiền thắng giải Pickleball "Vòng tay yêu thương"

Các nghệ sĩ gửi thiện nguyện toàn bộ số tiền thắng giải Pickleball "Vòng tay yêu thương"

(NLĐO) - Các nghệ sĩ chiến thắng bảng nghệ sĩ của Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 của Báo Người Lao Động đồng lòng quyên góp thiện nguyện.

Nguyễn Phương Thanh đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam

(NLĐO)- Tân Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam nhận tổng giải thưởng trị giá 2 tỉ đồng, gồm 500 triệu đồng tiền mặt, học bổng du học và nhiều quà tặng...

Mỹ nhân Brazil nhận chúc phúc khi được cầu hôn tại Vịnh Hạ Long

(NLĐO) - Hoa hậu Brazil Gabriela Borges - tốp 5 Miss Cosmo 2025, đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai Lucas Mozzatto Chaves.

pickleball giải đấu pickleball pickleball- môn thể thao hot
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo