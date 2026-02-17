HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào?

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM bước vào năm 2026 với loạt công trình hạ tầng chiến lược đồng loạt khởi công, mở rộng kết nối và tạo lực đẩy phát triển liên vùng.

Năm 2026 được xem là năm bản lề trong chiến lược tăng tốc đầu tư hạ tầng của TPHCM, khi hàng loạt công trình giao thông quy mô lớn dự kiến đồng loạt khởi công, tạo lực đẩy mới cho không gian phát triển đô thị và tăng cường kết nối liên vùng.

Trọng tâm đáng chú ý là tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), đã khởi công ngày 15-1 vừa qua, sau khi hoàn tất các thủ tục và công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến metro dài hơn 11 km này không chỉ chia lửa áp lực giao thông khu trung tâm mà còn mở rộng trục phát triển theo hướng Tây Bắc, tạo động lực tái cấu trúc đô thị dọc hành lang Cách Mạng Tháng Tám – Trường Chinh.

Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 1.

Phối cảnh nhà ga tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)

Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 2.

Tuyến metro dài hơn 11 km này không chỉ chia lửa áp lực giao thông khu trung tâm mà còn mở rộng trục phát triển theo hướng Tây Bắc

Song song đó, dự án Đường Vành đai 4 TPHCM được kỳ vọng khởi công trong năm 2026 sẽ đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược liên kết vùng Đông Nam Bộ.

 Tuyến vành đai dài hơn 200 km đi qua TPHCM và các địa phương lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, không chỉ giảm tải cho hệ thống nội đô mà còn mở ra trục vận tải chiến lược, kết nối cảng biển, khu công nghiệp và các đô thị vệ tinh.

Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 3.

Phối cảnh nút giao cao tốc HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành với đường Vành đai 4

Ở hướng biển, Cầu Cần Giờ đã động thổ dịp 15-1 vừa qua, thay thế phà Bình Khánh, được xem là "cánh cửa thép" mở lối cho đô thị sinh thái Cần Giờ bứt phá. Khi hoàn thành, cây cầu này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố ra biển, tạo nền tảng thu hút đầu tư vào du lịch, logistics và kinh tế biển.

Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 4.
Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 5.
Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 6.

Phối cảnh cầu Cần Giờ

Tại cửa ngõ Đông Nam thành phố, dự án Cầu Phú Mỹ 2 nối TPHCM với Nhơn Trạch (Đồng Nai) cũng động thổ cùng ngày. Công trình này được kỳ vọng giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, đồng thời hoàn thiện mạng lưới kết nối giữa TPHCM với sân bay Long Thành và các khu công nghiệp trọng điểm của vùng.

Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 7.
Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 8.
Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 9.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2

Đáng chú ý, thành phố cũng dự kiến triển khai loạt dự án BOT mở rộng các trục huyết mạch như Quốc lộ 1, Quốc lộ 13 và Quốc lộ 22. Đây là những tuyến cửa ngõ thường xuyên quá tải, giữ vai trò then chốt trong vận chuyển hàng hóa, hành khách giữa TPHCM và các tỉnh miền Đông, Tây Nam Bộ. Việc mở rộng, nâng cấp theo hình thức đối tác công – tư được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 10.
Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 11.
Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 12.
Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 13.
Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 14.
Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 15.

Phối cảnh tuyến Quốc lộ 1 sau khi mở rộng, dự án được thực hiện theo hinh thức BOT, dự kiến khởi công mở rộng trong quý IV/2026

Ngoài ra, các dự án hạ tầng cảng, đường kết nối khu vực Cát Lái – Phú Hữu, các nút giao trọng điểm và trục Bắc – Nam đô thị cũng được chuẩn bị để khởi công, góp phần tháo gỡ các "điểm nghẽn" tồn tại nhiều năm qua.

Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 16.
Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 17.
Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 18.
Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 19.

Phối cảnh đường trục Bắc - Nam (đường trên cao Nguyễn Hữu Thọ) dài 6,6 km sẽ được khởi công cuối năm 2026

Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 20.
Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 21.
Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 22.
Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 23.
Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào? - Ảnh 24.

Phối cảnh trục đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu sẽ khởi công trong năm nay

Bước vào năm 2026, bức tranh hạ tầng của TPHCM không chỉ là câu chuyện xây thêm những cây cầu, mở rộng những con đường, mà là chiến lược tạo dựng hệ sinh thái kết nối mới. Khi các dự án đồng loạt khởi động, thành phố sẽ từng bước mở rộng không gian phát triển ra ngoài ranh giới hành chính, tăng cường liên thông với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Đó chính là nền tảng để đô thị đầu tàu kinh tế cả nước tạo cú hích tăng trưởng mới, cất cánh mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

TPHCM thành lập trung tâm quản lý giao thông, hạ tầng mới

TPHCM thành lập trung tâm quản lý giao thông, hạ tầng mới

(NLĐO) - UBND TPHCM quyết định hợp nhất 4 trung tâm hạ tầng để thành lập Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM, trực thuộc Sở Xây dựng.

Đồng Nai động thổ cầu Cát Lái và loạt dự án hạ tầng chiến lược

(NLĐO)- Đồng Nai đồng loạt khởi công, động thổ nhiều dự án giao thông chiến lược, nổi bật là cầu Cát Lái, cầu Long Hưng mở rộng kết nối liên vùng

TPHCM: Khởi công, động thổ loạt công trình hạ tầng mang tính nền tảng

(NLĐO)- Đây là những công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đồng thời tạo đột phá phát triển đô thị, giao thông TPHCM và liên vùng

