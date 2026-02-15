HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM

Ngọc Quý

(NLĐO) - Cận Tết, hơn 300 kỹ sư, công nhân bám trụ công trường Đường Vành đai 3 TPHCM, tăng tốc thi công, quyết tâm kịp thông xe dịp 30-4-2026.

Chiều 15-2 (28 tháng Chạp), khi nhiều gia đình tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón Tết, trên công trường Đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua TP Thủ Đức (cũ), không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Trên dải cầu cạn phía Đông dài 14,7 km, từng nhịp cầu đã nối dài, mặt đường được cấp tập thảm nhựa, tiếng máy hàn hòa cùng tiếng động cơ vang lên liên hồi.

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 1.

Đoạn cầu cạn 14,7 km đường Vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức (cũ) đã được cấp tập thảm nhựa, đạt tiến độ hơn 80%

Giữa bộn bề sắt thép và bê tông, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ. “Ăn Tết xa nhà thì nhớ lắm chứ, nhưng vì tiến độ chung của dự án, đặc biệt là những đoạn trọng điểm, anh em gác lại niềm riêng để kịp ngày thông xe” – một công nhân bộc bạch.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) – chủ đầu tư dự án, tiến độ toàn tuyến hiện đã đạt hơn 70%. Riêng đoạn cầu cạn qua TP Thủ Đức (cũ) đã vượt mốc 80%.

Trong thời gian Tết Nguyên đán, công trường sẽ duy trì thi công liên tục. Mục tiêu là thông xe chính thức phần cao tốc cầu cạn trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ), đồng thời thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc qua các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ) trước ngày 30-4-2026.

Để bảo đảm tiến độ, hơn 300 kỹ sư, công nhân cùng khoảng 90 thiết bị, máy móc sẽ làm việc xuyên Tết. Các mũi thi công được tổ chức linh hoạt, vừa duy trì nhịp độ công việc, vừa bảo đảm an toàn lao động và an ninh trật tự.

Những ngày này, các hạng mục trọng tâm gồm phần đường đầu cầu tại nút giao HLD (kết nối Vành đai 3 TP.HCM với tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây); đoạn cầu cạn giáp nút giao Tân Vạn... đang được gấp rút thi công. Song song đó, công tác xử lý nền đất yếu tại các khu vực Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (cũ) tiếp tục được triển khai bằng phương pháp bơm hút chân không.

Đại diện Ban Giao thông cho biết việc tổ chức thi công xuyên Tết nhằm tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, rút ngắn thời gian thực hiện các hạng mục quan trọng. Khi hoàn thành, tuyến đường vành đai chiến lược này sẽ đóng vai trò kết nối vùng, chia sẻ áp lực giao thông nội đô và mở rộng không gian phát triển cho TPHCM cùng các địa phương lân cận.

Xuyên Tết trên công trường Vành đai 3

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 2.

Giữa bộn bề sắt thép và bê tông, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ trên công trường

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 3.

Công nhân hàn khẩn trương làm việc

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 4.

Trên dải cầu cạn phía Đông dài 14,7 km, từng nhịp cầu đã đã được đan sắt, nối dài

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 5.

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 6.

Đoạn cầu cạn qua TP Thủ Đức (cũ) đã vượt mốc 80% và đang được tăng tốc để kịp mục tiêu thông xe vào dịp 30-4-2026

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 7.

Lực lượng công nhân, kỹ sư miệt mài thi công trên công trường đường Vành đai 3

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 8.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới, công trường sẽ duy trì thi công liên tục. Mục tiêu là thông xe chính thức phần cao tốc cầu cạn trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ), đồng thời thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc qua các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ) trước ngày 30-4-2026

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 9.

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 10.

Đường Vành đai 3 TPHCM đang dần hình thành

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 11.

Đại diện Ban Giao thông cho biết việc tổ chức thi công xuyên Tết nhằm tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, rút ngắn thời gian thực hiện các hạng mục quan trọng

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 12.

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 13.

Khi hoàn thành, tuyến đường vành đai chiến lược này sẽ đóng vai trò kết nối vùng, chia sẻ áp lực giao thông nội đô và mở rộng không gian phát triển cho TPHCM cùng các địa phương lân cận


Tin liên quan

Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc trước giờ G

Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc trước giờ G

(NLĐO) - Công trường Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai đang tăng tốc ngày đêm, gấp rút hoàn thiện hạ tầng để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12.

Vì sao vành đai 3 qua Tây Ninh lỡ hẹn thông xe kỹ thuật ngày mai?

(NLĐO) - Ngày 18-12, Ban Quản lý đầu tư xây dựng Long An (Tây Ninh) cho biết tuyến Vành đai 3 TPHCM qua Tây Ninh chưa thể thông xe kỹ thuật

Vành đai 3: Ngày 10-2-2026 phải thông xe kỹ thuật cầu Bình Gởi, Trần Đại Nghĩa

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kiểm tra hàng loạt gói thầu Vành đai 3 phía Tây, yêu cầu tăng tốc thi công để kịp các mốc thông xe 2025-2026.

công trình giao thông đường Vành đai 3 đường vành đai Tết Bính Ngọ 2026 thi công Vành đai 3 TPHCM xuyên Tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo