Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM

Chiều 15-2 (28 tháng Chạp), khi nhiều gia đình tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón Tết, trên công trường Đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua TP Thủ Đức (cũ), không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Trên dải cầu cạn phía Đông dài 14,7 km, từng nhịp cầu đã nối dài, mặt đường được cấp tập thảm nhựa, tiếng máy hàn hòa cùng tiếng động cơ vang lên liên hồi.

Giữa bộn bề sắt thép và bê tông, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ. “Ăn Tết xa nhà thì nhớ lắm chứ, nhưng vì tiến độ chung của dự án, đặc biệt là những đoạn trọng điểm, anh em gác lại niềm riêng để kịp ngày thông xe” – một công nhân bộc bạch.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) – chủ đầu tư dự án, tiến độ toàn tuyến hiện đã đạt hơn 70%. Riêng đoạn cầu cạn qua TP Thủ Đức (cũ) đã vượt mốc 80%.

Trong thời gian Tết Nguyên đán, công trường sẽ duy trì thi công liên tục. Mục tiêu là thông xe chính thức phần cao tốc cầu cạn trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ), đồng thời thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc qua các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ) trước ngày 30-4-2026.

Để bảo đảm tiến độ, hơn 300 kỹ sư, công nhân cùng khoảng 90 thiết bị, máy móc sẽ làm việc xuyên Tết. Các mũi thi công được tổ chức linh hoạt, vừa duy trì nhịp độ công việc, vừa bảo đảm an toàn lao động và an ninh trật tự.

Những ngày này, các hạng mục trọng tâm gồm phần đường đầu cầu tại nút giao HLD (kết nối Vành đai 3 TP.HCM với tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây); đoạn cầu cạn giáp nút giao Tân Vạn... đang được gấp rút thi công. Song song đó, công tác xử lý nền đất yếu tại các khu vực Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (cũ) tiếp tục được triển khai bằng phương pháp bơm hút chân không.

Đại diện Ban Giao thông cho biết việc tổ chức thi công xuyên Tết nhằm tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, rút ngắn thời gian thực hiện các hạng mục quan trọng. Khi hoàn thành, tuyến đường vành đai chiến lược này sẽ đóng vai trò kết nối vùng, chia sẻ áp lực giao thông nội đô và mở rộng không gian phát triển cho TPHCM cùng các địa phương lân cận.

Công nhân hàn khẩn trương làm việc

Trên dải cầu cạn phía Đông dài 14,7 km, từng nhịp cầu đã đã được đan sắt, nối dài

Lực lượng công nhân, kỹ sư miệt mài thi công trên công trường đường Vành đai 3

Đường Vành đai 3 TPHCM đang dần hình thành

