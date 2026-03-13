HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

Hoàng Triều

(NLĐO) - Nhiều nơi tại TPHCM rực rỡ cờ hoa, không khí rộn ràng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 1.

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày cả nước bước vào Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức. Những ngày này tại TPHCM, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai rộng khắp. Nhiều tuyến đường, khu phố, được trang trí cờ hoa, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí hướng tới ngày bầu cử.

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 2.

Khu vực phía trước UBND TPHCM panô, màn hình led chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bài trí trang trọng.

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 3.
TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 4.
TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 5.
TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 6.
TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 7.

Cùng với các tuyến đường chính như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xung quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ nhiều băng rôn, áp phích lớn, màn hình led với nội dung tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri được lắp đặt nổi bật.

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 8.

Các màn hình LED rực rỡ trên đường Lê Lợi góp phần lan tỏa không khí rộn ràng của ngày hội lớn

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 9.

Phía trước trụ sở UBND phường Sài Gòn được trang hoàng chào mừng ngày bầu cử

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 10.

Những tấm biển thông tin về cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TPHCM được treo trang trọng, thu hút người dân, cử tri.

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 11.

Trung tâm thương mại Diamond Plaza gây ấn tượng với hàng loạt màn hình led để tuyên truyền về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 12.
TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 13.

Nhiều triển lãm về hoạt động bầu cử được diễn ra tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Công viên Chi Lăng ...

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 14.

Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền và tổ chức trang trí, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu để tạo thuận lợi cho cử tri đi bầu cử cũng được nhiều địa phương chú trọng. Tại khu vực bỏ phiếu số 8 thuộc phường Sài Gòn (TPHCM) công tác chuẩn bị cho bầu cử gần như đã hoàn thành.

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 15.
TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 16.

Khu vực bên trong được chuẩn bị kỹ lưỡng, các thành viên trong tổ bầu cử cũng đang chuẩn bị các bước cuối cùng để phục vụ cho ngày chính thức.

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 17.
TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 18.
TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 19.

Tại khu vực bỏ phiếu số 53 (phường Phú Định, TPHCM) được trang hoàng với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, danh sách những ứng cử viên được niêm yết trang trọng, dễ quan sát, tất cả đã sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3 tới đây.

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 20.

Bên trong điểm bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ những khu vực chức năng như niêm yết danh sách người ứng cử, khu vực kiểm tra phiếu, phòng cử tri viết phiếu và khu vực đặt thùng phiếu.

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 21.

Phía trước nhà hát Thành phố, các màn hình led cỡ lớn cung cấp thông tin về thời gian diễn ra "Ngày hội non sông" và hình ảnh tư liệu về bầu cử được trình chiếu liên tục cho người dân tiện theo dõi

TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI 2026 - Ảnh 22.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ diễn ra vào ngày 15-3-2026. Đây được coi là "Ngày hội của toàn dân", cử tri TPHCM và cả nước sẽ thực hiện quyền làm chủ để bầu ra những đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của mình.

    Thông báo