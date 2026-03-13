TPHCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

Cùng với các tuyến đường chính như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xung quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ nhiều băng rôn, áp phích lớn, màn hình led với nội dung tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri được lắp đặt nổi bật.
Nhiều triển lãm về hoạt động bầu cử được diễn ra tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Công viên Chi Lăng ...
Khu vực bên trong được chuẩn bị kỹ lưỡng, các thành viên trong tổ bầu cử cũng đang chuẩn bị các bước cuối cùng để phục vụ cho ngày chính thức.
Tại khu vực bỏ phiếu số 53 (phường Phú Định, TPHCM) được trang hoàng với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, danh sách những ứng cử viên được niêm yết trang trọng, dễ quan sát, tất cả đã sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3 tới đây.
