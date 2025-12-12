Ngày 11-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Quyết liệt chống "giặc nội xâm"

Theo báo cáo, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X đã có những bước tiến mạnh, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trong nhiệm kỳ, cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý; trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ đương chức và nghỉ hưu. Công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai toàn diện và thực chất hơn. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ được nâng cao - thước đo quan trọng nhất của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư chỉ rõ tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là "giặc nội xâm" đe dọa sự trong sạch của Đảng, sự tồn vong của chế độ. Tổng Bí thư lưu ý trong giai đoạn tới, nhiều công trình, dự án lớn sẽ được triển khai, nhiều chủ trương, chính sách mới được áp dụng với cơ chế thông thoáng hơn song cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

"Tuyệt đối không được chủ quan, không được thỏa mãn với những kết quả đã đạt được. Tinh thần chung là phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nhắc nhở đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục. Xử lý nghiêm nhưng nhân văn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lẽ chung, không để tư tưởng "sợ sai, sợ trách nhiệm" cản trở sự phát triển.

Song song đó, chuyển mạnh sang phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, là trọng tâm; phát huy vai trò, tính chiến đấu của các tổ chức, cơ sở Đảng và sự giám sát của nhân dân. Chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở chi bộ, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để tái diễn sai phạm cũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm: thể chế liêm chính - nền công vụ liêm chính - đội ngũ cán bộ, công chức liêm chínhẢnh: TTXVN

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Tổng Bí thư nêu 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc để "không thể" tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phòng ngừa phải trở thành yêu cầu bắt buộc trong mọi chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, chi bộ. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; xóa bỏ triệt để cơ chế xin - cho; bịt kín những kẽ hở và không để "lợi ích nhóm" cài cắm, thao túng trong các cơ chế, chính sách...

Thứ hai, kiên trì tuyên truyền, giáo dục, thực hành văn hóa liêm chính và thúc đẩy các điều kiện bảo đảm để cán bộ, đảng viên "không cần", "không muốn" tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phải đưa giáo dục liêm chính trở thành việc làm thường xuyên, "tự giác", "tự nguyện", "như cơm ăn, nước uống, áo mặc hằng ngày". Xây dựng chiến lược hành động, quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm: thể chế liêm chính - nền công vụ liêm chính - đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính. Sớm cải cách mạnh mẽ chính sách tiền lương, nhà ở, bảo đảm cuộc sống để cán bộ, đảng viên "không cần" tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ ba, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo nguyên tắc "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "bất vị thân", không ai được phép vượt quá "lằn ranh đỏ". Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có nhiều thông tin, dư luận bức xúc...

Thứ tư, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở; xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thực sự liêm chính, gần dân, phục vụ nhân dân; thường xuyên nắm tình hình, nhận diện đầy đủ, chính xác những sơ hở, bất cập có thể phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động, kịp thời nắm bắt dư luận, nghe cho đủ, hiểu cho thấu, giải quyết đến cùng các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, bức xúc của nhân dân.

Thứ năm, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nghiên cứu, hoàn thiện các thiết chế phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, hoạt động thật sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao huân chương cho 35 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công quỹ là của dân, công quyền là vì dân Đột phá về thể chế là một trong 3 đột phá cần thực hiện trong thời gian tới. Cho rằng công việc này đã và đang được triển khai tích cực, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh cần khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót trong các quy định của pháp luật, của Đảng để không đổ lỗi cho cơ chế, pháp luật khi xảy ra vi phạm. Về đột phá trong công tác cán bộ, Tổng Bí thư lưu ý triển khai có hiệu quả các quy định mới của Bộ Chính trị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ; kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy những cán bộ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, phải gương mẫu, tự giác tuân thủ quy định, vượt qua cám dỗ, nhận thức rất rõ "công quỹ là của dân, công quyền là vì dân". Về đột phá ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, cần bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; tập trung xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số; kiểm soát tài sản, thu nhập bằng công nghệ...



