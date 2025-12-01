HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

Thủ tướng: Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phản ánh, tố giác tham nhũng, tiêu cực

Minh Chiến

(NLĐO) - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục.

Tăng cường vai trò giám sát của nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân trực tiếp phản ánh, tố giác tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quan tâm đối thoại, kịp thời xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi phát biểu kết luận Hội nghị của Đảng ủy Chính phủ về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, diễn ra chiều 1-12.

Thủ tướng yêu cầu giám sát chặt chẽ để phòng chống tham nhũng hiệu quả - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ kỷ nguyên phát triển mới đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cần quán triệt và thực hiện nghiêm định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải được triển khai đến tận cơ sở đảng, chi bộ, phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh Đảng ủy Chính phủ tiếp tục xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục, nhiệm vụ sống còn, gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên

Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy trình, quy định pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Cơ quan thanh tra cũng cần tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực; kịp thời chuyển ngay các vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; bảo đảm công tác phát hiện, xử lý được kịp thời, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đồng thời, nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong cơ chế xử lý vật chứng, góp phần khơi thông nguồn lực, đưa tài sản vào lưu thông, tránh thất thoát, lãng phí.

Các bộ ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt rà soát các quy định hiện hành để tiếp tục sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ người dám đấu tranh, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; hạn chế tối đa sự tác động tiêu cực của "nhóm lợi ích", ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi xây dựng chính sách, pháp luật.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng cần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, các bộ ngành, địa phương tập trung phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình; xóa bỏ cơ chế "xin - cho".

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm quy định hành chính, có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh, liêm chính, trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, có giải pháp quyết liệt chấn chỉnh, xử lý tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Sử dụng hiệu quả công cụ chuyển đổi số để đẩy mạnh công khai, minh bạch, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo Chính phủ, phải phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng: Phụ nữ Việt Nam "3 tiên phong", "5 làm chủ" trong khởi nghiệp sáng tạo

Thủ tướng: Phụ nữ Việt Nam "3 tiên phong", "5 làm chủ" trong khởi nghiệp sáng tạo

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần "3 tiên phong", "5 làm chủ" trong khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần Đề án 2415.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đưa logistics trở thành "huyết mạch" của nền kinh tế hiện đại

(NLĐO) - Sáng 29-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025, tổ chức ở TP Đà Nẵng

Hà Nội báo cáo Thủ tướng việc giải quyết ùn tắc giao thông, ngập úng trước ngày 10-12

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội nghiên cứu xử lý triệt để tình trạng ùn tắc giao thông.

