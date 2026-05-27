Vì sao cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận 7,5 tỉ đồng nhưng không bị xử tội Nhận hối lộ?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vì sao cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận 7,5 tỉ đồng nhưng không bị xử tội Nhận hối lộ?

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo luật sư, trường hợp cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không biết số tiền mà cấp dưới biếu là tiền nhận hối lộ thì không bị xử lý tội nhận hối lộ.

Trong vụ án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo gây thất thoát, lãng phí gần 804 tỉ đồng tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (tỉnh Hà Nam), nhiều cấp dưới của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ" sau khi đã nhận tiền từ các nhà thầu. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng bị cáo buộc nhận 7,5 tỉ đồng từ cấp dưới nhưng chỉ bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Vì sao cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận 7,5 tỉ đồng nhưng không bị xử tội Nhận hối lộ? - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa

Phân tích pháp lý về trường hợp này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết cán bộ nhận tiền của cấp dưới hoặc nhận tiền của doanh nghiệp có thể là nhận hối lộ hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc các tội danh khác liên quan đến chiếm đoạt tài sản, tội phạm về tham nhũng và chức vụ.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, tội Nhận hối lộ chỉ là một trong các hành vi vi phạm pháp luật có thể xử lý khi người có chức vụ quyền hạn nhận tiền của người khác. Ngoài nhận hối lộ thì cũng có nhiều trường hợp nhận tiền, tài sản trái pháp luật có thể bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh khác nhau.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng bản chất của hành vi nhận hối lộ là sự đổi chác giữa quyền lực nhà nước với lợi ích của cá nhân, doanh nghiệp; theo đó có sự thỏa thuận giữa người có chức vụ quyền hạn và người khác về công việc sẽ làm, lợi ích được hưởng.

"Người có chức vụ quyền hạn đã sử dụng chức vụ quyền hạn của mình mang ra đánh đổi với lợi ích của người đưa hối lộ, có thể là lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất. Bản chất của việc chuyển giao lợi ích này là phải có sự thỏa thuận, thỏa thuận về công việc sẽ làm, lợi ích sẽ hưởng. Nếu nhận tài sản, nhận quà mà không có thỏa thuận thì không cấu thành tội danh này"- luật sư Cường phân tích.

Trong vụ án trên, kết quả điều tra, truy tố và xét xử, cơ quan tố tụng kết luận cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có nhận tiền từ cấp dưới nhiều lần nhưng có lời khai khác nhau về số tiền nhận, số lần nhận. Đặc biệt, đến nay cơ quan tố tụng xác định chưa chứng minh được bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội với các đồng phạm khác.

"Cơ quan tố tụng cho rằng bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến không chỉ đạo, không xúi giục, không giúp sức cho bị cáo khác thực hiện hành vi nhận hối lộ, đồng thời cũng không biết số tiền mà cấp dưới biếu là tiền nhận hối lộ nên không bị xử lý về tội Nhận hối lộ với vai trò đồng phạm và cũng không bị xử lý về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Mặc dù số tiền nhận là nhiều lần và số tiền rất lớn nhưng đến nay kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vẫn chưa chứng minh được yếu tố đồng phạm tội Nhận hối lộ, cũng không đủ cơ sở để chứng minh bị cáo này thực hiện hành vi tiêu thụ hoặc chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có nên không đề cập đến vấn đề xử lý hình sự đối với hành vi nhận tài sản này"- luật sư Cường phân tích.

Luật sư cho biết nguyên tắc tranh tụng cũng quy định rằng kết quả giải quyết vụ án hình sự phải căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá chứng cứ và kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa. Nếu chỉ chứng minh được bị cáo đã nhận tiền của bị cáo khác hoặc của người khác nhưng không chứng minh được số tiền đó có sự thỏa thuận về công việc sẽ làm và lợi ích sẽ được hưởng thì chưa đủ cơ sở để xác định đây là hành vi nhận hối lộ. 

Ngoài ra, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và các tài liệu, chứng cứ được làm rõ tại phiên tòa chưa chứng minh được vai trò đồng phạm của tội nhận hối lộ nên cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án không đề nghị xử lý bị cáo này về tội nhận hối lộ mà chỉ xử lý về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tin liên quan

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mong tuyên mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình và xã hội

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mong tuyên mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình và xã hội

(NLĐO)- Nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân vì những sai phạm ở 2 dự án bệnh viện.

Luật sư: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

(NLĐO)- Theo luật sư, hiện cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là phụ nữ cao tuổi, sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải nhập viện điều trị.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù, phải khắc phục 108 tỉ đồng

(NLĐO)- VKSND đề nghị cần áp dụng mức án đủ nghiêm đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, đồng thời xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

lợi dụng chức vụ Bệnh viện Bạch Mai Bộ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo