Hiệu trưởng bị khởi tố, bắt tạm giam vì nghi án "nhận hối lộ"

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Đông tại nhà riêng ông này

Ngày 5-6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đông (48 tuổi, trú tổ dân phố Chính Trực, phường Ba Đồn), Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, phường Bắc Gianh, để điều tra về hành vi "nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn theo quy định.

Ngày hôm qua, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Đông để phục vụ công tác điều tra. Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng, bị can được đưa đến Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xuất phát từ nhiều đơn thư tố cáo phản ánh dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, tuyển dụng giáo viên và quản lý tài chính tại Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc.

Ông Nguyễn Văn Đông (áo caro) bị tạm giam để điều tra vụ án nhận hối lộ. (Ảnh: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị)

Trước đó, ngày 1-4, UBND phường Bắc Gianh đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đông trong thời hạn 75 ngày theo đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để phục vụ quá trình xác minh, điều tra.

Ngoài các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ những phản ánh liên quan đến hoạt động thu, chi tài chính tại nhà trường.

Nguồn tin cho biết hiện cơ quan điều tra đang thu thập, kiểm tra và đối chiếu nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình điều tra. Trong số đó có một số đoạn ghi âm được cho là do giáo viên cung cấp, phản ánh những nội dung liên quan đến việc nhận hối lộ.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.