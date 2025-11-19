HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Không giới hạn đô thị là một đơn vị hành chính

Theo TTXVN

(NLĐO) - Kết luận 212 yêu cầu đô thị được xác định trên cơ sở không gian phát triển, tính chất, chức năng..., không giới hạn đô thị là một đơn vị hành chính.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 212-KL/TW (ngày 18-11-2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị (Kết luận 212).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Không giới hạn đô thị là một đơn vị hành chính - Ảnh 1.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị

Theo Kết luận 212, tại phiên họp ngày 14-11-2025, xem xét Tờ trình của Đảng ủy Chính phủ về Đề án tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có kết luận.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản nhất trí với Tờ trình của Đảng ủy Chính phủ. Đây là vấn đề rất quan trọng để quy hoạch, hoạch định chiến lược, là cơ sở để ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với việc phân loại đơn vị hành chính và phát triển đô thị trong tương lai, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nâng cao hiệu quả quản trị chính quyền hiện đại, phục vụ nhân dân.

Cần nghiên cứu kế thừa và đổi mới tư duy xây dựng hệ thống tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị với tầm nhìn dài hạn, tổng thể, ổn định lâu dài với mục tiêu phát triển bền vững, quản lý đô thị chặt chẽ, hiện đại, thông minh và đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển quốc gia và hội nhập quốc tế.

Rà soát, đánh giá kỹ lưỡng những tác động và chất lượng các đô thị, đơn vị hành chính để xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng, khoa học, phù hợp, bảo đảm tính thống nhất, ổn định sau sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị, nhất là các đơn vị hành chính có yếu tố đặc biệt, đặc thù về di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, phù hợp với xu thế phát triển đô thị, bảo đảm môi trường, cảnh quan, kiến trúc, tối ưu kết nối các dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, liên kết, liên thông đồng bộ giữa các đô thị, đơn vị hành chính.

Khẩn trương bố trí cán bộ có năng lực quản lý, có kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn sâu cho cấp xã; xây dựng chính sách, chế độ phù hợp với từng loại đơn vị hành chính; tiếp tục hoàn thiện việc phân cấp quản lý, phát huy hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp để thu hút đầu tư, đáp ứng mục tiêu kiến tạo phát triển, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm duy trì ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đồng thời phát huy khả năng hội nhập của các đơn vị hành chính đô thị.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đô thị thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật để phát triển đô thị phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp và xu thế chung (hoàn thành trong tháng 11-2025).

Trong đó, đô thị được xác định trên cơ sở không gian phát triển, tính chất, chức năng, vai trò và vị trí trong hệ thống đô thị quốc gia, không giới hạn đô thị là một đơn vị hành chính; trường hợp thành lập phường mới trên cơ sở xã được hình thành từ việc sắp xếp các thị trấn trước đây phải đạt tiêu chuẩn, tiêu chí theo đúng quy định.

Giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị khoa học, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện mới (hoàn thành trong tháng 11-2025); đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa, tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện.

Tin liên quan

Đề xuất quy hoạch cả nước có 6 vùng kinh tế-xã hội, định hướng TP HCM thành siêu đô thị

Đề xuất quy hoạch cả nước có 6 vùng kinh tế-xã hội, định hướng TP HCM thành siêu đô thị

(NLĐO) - Tờ trình của Chính phủ đề xuất tổ chức không gian phát triển đất nước thành 6 vùng kinh tế-xã hội, định hướng phát triển TP HCM trở thành siêu đô thị.

Cần có giải pháp hạn chế phương tiện gây ô nhiễm tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM

(NLĐO)- Đó là giải pháp được Đoàn giám sát nêu ra tại kỳ họp Quốc hội để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM.

TP HCM phát huy sức mạnh thi đua yêu nước, hướng tới siêu đô thị Đông Nam Á

(NLĐO)- Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của TP HCM liên tục phát triển; nhiều phong trào thi đua được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng sôi nổi

