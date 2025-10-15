Kỳ vọng TP HCM trở thành hình mẫu siêu đô thị

Ngày 14-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên làm việc chính thức. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dấu mốc quan trọng mở ra tầm nhìn lớn

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh TP HCM là nơi giao hòa tinh hoa đất nước, nơi 3 cực phát triển năng động cùng hội tụ, nơi khởi nguồn của nhiều sáng kiến đổi mới và khát vọng vươn lên. Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I không chỉ là bước khởi đầu cho một chương mới của thành phố sau hợp nhất mà còn là dấu mốc quan trọng mở ra tầm nhìn lớn của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, sáng tạo, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Tổng Bí thư đánh giá Thành ủy TP HCM đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tinh thần nghiêm túc, cầu thị. Văn kiện đại hội đã nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, bám sát định hướng văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025-2030 mang tính đột phá, chiến lược; tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Đảng bộ trực thuộc và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ý kiến góp ý của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương. Tổng Bí thư nhìn nhận văn kiện trình đại hội hôm nay là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Theo Tổng Bí thư, trong suốt 40 năm đổi mới, nhất là trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ 3 địa phương trước khi sáp nhập, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá rất cao tinh thần đoàn kết, ý chí và nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Những kết quả đầy trân trọng và tự hào của TP HCM đạt được trong thời gian qua sẽ là tiền đề vững chắc để thành phố tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư cũng đề nghị đại hội tập trung thảo luận thẳng thắn, đánh giá sâu hơn những hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi.

Tổng Bí thư đánh giá việc hợp nhất TP HCM với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, nơi 3 cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ.

Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt nhiều kỳ vọng thành phố mới sẽ trở thành hình mẫu "siêu đô thị", hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: B.T.C

Tái kiến trúc không gian phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 6 vấn đề TP HCM cần lưu ý trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.

Thứ nhất, phát huy kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đảng bộ thành phố thực sự trở thành trung tâm trí tuệ, đoàn kết và đổi mới, một Đảng bộ mẫu mực, đủ bản lĩnh chính trị, năng lực quản trị và tầm nhìn, đủ sức dẫn dắt thành phố tiên phong phát triển và hội nhập, xứng đáng với vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Tập trung xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tinh, gọn, mạnh, thông minh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chiến lược, chủ chốt, người đứng đầu các cấp, xem đây là đột phá chiến lược của chiến lược. Đội ngũ ấy phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức liêm chính, có tư duy chiến lược, giỏi chuyên môn, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý nổi trội, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp. Họ phải là thế hệ lãnh đạo mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tinh thần phụng sự nhân dân.

Thứ hai, để hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển giai đoạn mới, TP HCM cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, biến đường lối thành hành động, nghị quyết thành kết quả cụ thể, tạo đột phá thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

Thành phố phải đưa tinh thần các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn phát triển đô thị đặc biệt, như Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66, Nghị quyết 68, Nghị quyết 70. "Nhiều năm qua, thành phố luôn là cực tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo, dẫn đầu trong cả nước. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được tổ chức thực thi hiệu quả, từ đó được Trung ương nghiên cứu và chỉ đạo triển khai trong cả nước" - Tổng Bí thư nhìn nhận.

Thứ ba, phải khẳng định vai trò chủ thể và vị trí trung tâm của nhân dân trong mọi chủ trương, chính sách và hành động của Đảng bộ, chính quyền thành phố. Hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị của hệ thống chính trị. Thực hành sâu rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và thụ hưởng của người dân; đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cách mạng, đổi mới, sáng tạo của nhân dân TP HCM anh hùng.

Thứ tư, để xây dựng, phát triển TP HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, đầu mối lớn về logistics quốc tế và phát triển thông minh, hiện đại, bền vững, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành.

Theo Tổng Bí thư, đây là vấn đề mới, có ý nghĩa quyết định, chậm ngày nào thành phố càng mất cơ hội phát triển ngày đó. Do đó, thành phố cần đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực chất, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao trong giai đoạn 2025-2030.

Đặc biệt, cần xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và dịch vụ công, hướng tới chính quyền số kiến tạo, minh bạch, hiệu quả, làm nền tảng cho thành phố thông minh.

Thứ năm, cần kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng thành phố đáng sống, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển, được chăm lo sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, xây dựng văn hóa và hệ giá trị con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, thấm đẫm truyền thống dân tộc và nhân văn, lấy "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" làm biểu trưng lan tỏa giá trị, bản lĩnh và lòng nhân ái Việt Nam.

Thứ sáu, cần tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội. ẢNH: B.T.C

Cuộc tổng động viên trí tuệ, sáng tạo và khát vọng Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới khẩn trương hoàn thiện văn kiện, nghị quyết, chương trình hành động, xây dựng quy chế làm việc, ban hành chương trình công tác toàn khóa, đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, biến tinh thần Nghị quyết đại hội thành hành động cụ thể, tạo khí thế mới, niềm tin và động lực mới cho sự phát triển của TP HCM trong giai đoạn mới. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị của Đảng mà là cuộc tổng động viên trí tuệ, sáng tạo và khát vọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong kỷ nguyên mới. "Với tầm nhìn, khát vọng và truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tôi tin tưởng sâu sắc thành phố sẽ vươn lên mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển TP HCM phồn vinh, thịnh vượng. Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, có chất lượng sống cao, là trung tâm của đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" - Tổng Bí thư gửi gắm.



