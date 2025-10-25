TP HCM phát huy sức mạnh thi đua yêu nước, hướng tới siêu đô thị Đông Nam Á

Sáng 25-10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.

Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM lần thứ I, giai đoạn 2025-2030

Phong trào thi đua yêu nước liên tục phát triển

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...", "Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua", với chủ đề xuyên suốt là "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình", trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của thành phố liên tục phát triển.

Đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM sáng 25-10

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc đại hội

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM lần này là dịp tổng kết, đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 5 năm tiếp theo của thành phố.

Qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đi vào thực chất, hiệu quả; thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ để xây dựng thành phố thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và trở thành một siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.

Thành tựu của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của UBND TP HCM cho thấy địa phương đã đạt được nhiều kết quả.

TP HCM đã tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đơn cử như phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025: Có 141 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 624 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP của 333 chủ thể OCOP.

Đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM

Đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM

Đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM

Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025: Đến ngày 30-6-2025, TP HCM đã hoàn thành công tác phúc tra 22/22 đơn vị về hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố.

Tính đến ngày 1-7-2025, tỉnh Bình Dương cũ không còn hộ nghèo theo tiêu chí Trung ương.

Từ năm 2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ không còn hộ nghèo và cận nghèo đa chiều theo chuẩn quốc gia và đến hết quý I/2025 đã hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Ông Lý Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Công ty Minh Long I - điển hình thi đua yêu nước, giao lưu tại đại hội

Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Viết Giáp, nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu - điển hình thi đua yêu nước, giao lưu tại đại hội

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM - điển hình thi đua yêu nước, giao lưu tại đại hội

Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí": Thành phố tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm như đường Vành đai 2, Vành đai 3 và chuẩn bị triển khai Vành đai 4...

Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP HCM trong năm 2025": Hoàn thành vượt tiến độ việc xây dựng, sửa chữa 733/733 căn nhà, đạt tỉ lệ 100% với tổng kinh phí gần 50 tỉ đồng.

Đối với phong trào thi đua yêu nước do thành phố phát động giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị đạt gần 46%. Thành phố đặt mục tiêu di dời 6.500 căn, đến nay đã thực hiện 2.984 căn. Dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ đạt 5.548 căn, tỉ lệ 85,35%.

Nhiều dự án tiêu biểu đang triển khai như rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc kênh Đôi. Thành phố đã cải tạo 199/474 chung cư được xây dựng trước năm 1975, tháo dỡ 11 và xây mới 4 chung cư; 16 chung cư cấp D được ưu tiên xử lý, đã di dời 684/1.194 hộ...

Cùng với đó là phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển thành phố"; phong trào thi đua "Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn"...

Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, TP HCM đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế TP HCM tiếp tục phát triển mạnh mẽ, GRDP thành phố ước đạt hơn 2,9 triệu tỉ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,7% GDP cả nước, khẳng định là đầu tàu kinh tế của khu vực và cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 198 triệu đồng, khoảng 8.244 USD, cao hơn 1,7 lần so với trung bình cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 737.000 tỉ đồng, tương đương 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia.



