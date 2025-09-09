Sáng 9-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương báo cáo công tác lãnh đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I. Nhìn chung, văn kiện được chuẩn bị rất chu đáo, nghiêm túc, công phu, khoa học, bảo đảm theo đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương. Phương án nhân sự cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Bộ Chính trị đã có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm để bổ sung, hoàn thiện Văn kiện Đại hội.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung tổ chức thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, đòi hỏi không ngừng đổi mới tư duy, phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; đặt ra yêu cầu phải nâng tầm công tác tham mưu chiến lược.

Đảng bộ cần lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo các cơ quan trong Đảng bộ tập trung thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ chiến lược, trọng yếu. Cụ thể, nghiên cứu, đánh giá, tổng kết thực tiễn và lý luận, tham mưu, tư vấn giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, ban hành, cụ thể hoá, không ngừng bảo vệ và phát triển đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Đảng.

Bám sát thực tiễn tình hình đất nước và tình hình quốc tế, khu vực, chủ động phát hiện, dự báo chính xác vấn đề cấp bách đang đặt ra; đề xuất, tham mưu kịp thời giải pháp phù hợp, khả thi nhằm giải quyết hiệu quả yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời điều chỉnh, hoàn thiện quan điểm, chủ trương, chính sách và quyết sách lớn của Đảng. Đồng thời, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác, lề lối làm việc, cơ chế phối hợp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu cấp chiến lược, chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới. Chú trọng đào tạo, quy hoạch, bổ sung cán bộ trẻ, có năng lực tư duy chiến lược, hội nhập quốc tế, am hiểu công nghệ số. Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần đi đầu trong việc khắc phục "bệnh" lười suy nghĩ, ngại học tập, nghiên cứu, thủ cựu, chủ nghĩa kinh nghiệm dẫn đến đóng băng, giáo điều, bảo thủ về tư duy, ý chí trong hoạt động thực tiễn, cứng nhắc trong lề lối làm việc.

Cùng với đó, Tổng Bí thư cũng yêu cầu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, xây dựng văn hóa chính trị trong Đảng bộ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ động làm tốt công tác tự chỉnh đốn, tự kiểm tra, tự giám sát để xây dựng, bảo vệ và giữ gìn sự liêm chính của đội ngũ cán bộ. Tập trung xây dựng chi bộ tốt, đảng viên tốt; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…