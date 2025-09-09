HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đại hội Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải khắc phục "bệnh" lười suy nghĩ, ngại học tập

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần đi đầu khắc phục "bệnh" lười suy nghĩ, ngại học tập, nghiên cứu…

Sáng 9-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải khắc phục "bệnh" lười suy nghĩ, ngại học tập- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương báo cáo công tác lãnh đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I. Nhìn chung, văn kiện được chuẩn bị rất chu đáo, nghiêm túc, công phu, khoa học, bảo đảm theo đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương. Phương án nhân sự cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Bộ Chính trị đã có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm để bổ sung, hoàn thiện Văn kiện Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải khắc phục "bệnh" lười suy nghĩ, ngại học tập- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung tổ chức thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, đòi hỏi không ngừng đổi mới tư duy, phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; đặt ra yêu cầu phải nâng tầm công tác tham mưu chiến lược.

Đảng bộ cần lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo các cơ quan trong Đảng bộ tập trung thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ chiến lược, trọng yếu. Cụ thể, nghiên cứu, đánh giá, tổng kết thực tiễn và lý luận, tham mưu, tư vấn giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, ban hành, cụ thể hoá, không ngừng bảo vệ và phát triển đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Đảng. 

Bám sát thực tiễn tình hình đất nước và tình hình quốc tế, khu vực, chủ động phát hiện, dự báo chính xác vấn đề cấp bách đang đặt ra; đề xuất, tham mưu kịp thời giải pháp phù hợp, khả thi nhằm giải quyết hiệu quả yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời điều chỉnh, hoàn thiện quan điểm, chủ trương, chính sách và quyết sách lớn của Đảng. Đồng thời, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải khắc phục "bệnh" lười suy nghĩ, ngại học tập- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác, lề lối làm việc, cơ chế phối hợp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu cấp chiến lược, chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới. Chú trọng đào tạo, quy hoạch, bổ sung cán bộ trẻ, có năng lực tư duy chiến lược, hội nhập quốc tế, am hiểu công nghệ số. Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần đi đầu trong việc khắc phục "bệnh" lười suy nghĩ, ngại học tập, nghiên cứu, thủ cựu, chủ nghĩa kinh nghiệm dẫn đến đóng băng, giáo điều, bảo thủ về tư duy, ý chí trong hoạt động thực tiễn, cứng nhắc trong lề lối làm việc.

Cùng với đó, Tổng Bí thư cũng yêu cầu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, xây dựng văn hóa chính trị trong Đảng bộ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ động làm tốt công tác tự chỉnh đốn, tự kiểm tra, tự giám sát để xây dựng, bảo vệ và giữ gìn sự liêm chính của đội ngũ cán bộ. Tập trung xây dựng chi bộ tốt, đảng viên tốt; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Bộ Chính trị đồng ý về thời gian tổ chức Đại hội như dự kiến, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị hoàn thiện các văn kiện và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội để tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương để cho ý kiến phương án nhân sự.

Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

(NLĐO) - Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, tập thể Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Bộ Chính trị góp ý dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Quảng Trị chuẩn bị công phu, nghiêm túc dự thảo văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Tổng Bí thư Tổng Bí thư Tô Lâm Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đại hội đảng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo