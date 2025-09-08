Bộ Chính trị góp ý dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: Quốc Việt

Tại trụ sở Trung ương Đảng chiều 8-9, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Quảng Trị có Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang; Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đưa Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội, cho biết đến cuối tháng 8, 82/82 Đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành Đại hội, bảo đảm nguyên tắc, dân chủ, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ. Dự thảo văn kiện Đại hội đã được xây dựng nghiêm túc, tiếp thu ý kiến của các cơ quan Trung ương, cán bộ, nhân dân và bám sát định hướng phát triển chung của đất nước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I sẽ có chủ đề "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đổi mới sáng tạo; đưa Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới". Phương châm là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi làm việc

Quảng Trị đặt mục tiêu GRDP tăng trưởng bình quân 9-10%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt mức trung bình khá của cả nước vào năm 2030. Năm nhiệm vụ trọng tâm được xác định gồm: phát triển kinh tế nhanh và bền vững dựa trên năng lượng, công nghệ cao, kinh tế số, logistics; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Chuẩn bị nghiêm túc dự thảo văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự của Quảng Trị được tiến hành nghiêm túc, công phu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung các chỉ tiêu cụ thể về quốc phòng - an ninh, công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ ở cơ sở; báo cáo chính trị cần súc tích, dễ thực hiện, thể hiện khát vọng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang báo cáo tóm tắt việc chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Cơ bản nhất trí với chủ đề Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý tỉnh cần điều chỉnh lại cụm từ "xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị" thành "xây dựng Đảng và hệ thống chính trị". Nội dung báo cáo chính trị phải ngắn gọn, súc tích, dễ thực hiện, thể hiện khát vọng của tỉnh trong giai đoạn mới cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tỉnh Quảng Trị cần cụ thể hóa những quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Tổng Bí thư Tô Lâm tại các buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình (cũ) và Quảng Trị (cũ).

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Quảng Trị cần phát huy tiềm năng, thế mạnh, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngăn ngừa lợi ích nhóm, chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ kế cận; đồng thời chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã; cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực du lịch, năng lượng, logistics.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp thu ý kiến chỉ đạo, khẳng định sẽ hoàn thiện văn kiện và nhân sự để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, để bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế mới, quyết tâm mới nhằm thực hiện được các mục tiêu đề ra, để đại hội thực sự là ngày hội lớn của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị.

Đại biểu Quảng Trị tham dự buổi làm việc

