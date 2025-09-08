Bộ Chính trị góp ý dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ Chính trị góp ý dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Quảng Trị chuẩn bị công phu, nghiêm túc dự thảo văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Bộ Chính trị góp ý văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ Quảng Trị - Ảnh 1.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: Quốc Việt

Tại trụ sở Trung ương Đảng chiều 8-9, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Quảng Trị có Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang; Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đưa Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội, cho biết đến cuối tháng 8, 82/82 Đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành Đại hội, bảo đảm nguyên tắc, dân chủ, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ. Dự thảo văn kiện Đại hội đã được xây dựng nghiêm túc, tiếp thu ý kiến của các cơ quan Trung ương, cán bộ, nhân dân và bám sát định hướng phát triển chung của đất nước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I sẽ có chủ đề "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đổi mới sáng tạo; đưa Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới". Phương châm là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Bộ Chính trị góp ý văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ Quảng Trị - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi làm việc

Quảng Trị đặt mục tiêu GRDP tăng trưởng bình quân 9-10%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt mức trung bình khá của cả nước vào năm 2030. Năm nhiệm vụ trọng tâm được xác định gồm: phát triển kinh tế nhanh và bền vững dựa trên năng lượng, công nghệ cao, kinh tế số, logistics; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Chuẩn bị nghiêm túc dự thảo văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự của Quảng Trị được tiến hành nghiêm túc, công phu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung các chỉ tiêu cụ thể về quốc phòng - an ninh, công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ ở cơ sở; báo cáo chính trị cần súc tích, dễ thực hiện, thể hiện khát vọng phát triển.

Bộ Chính trị góp ý văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ Quảng Trị - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang báo cáo tóm tắt việc chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Cơ bản nhất trí với chủ đề Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý tỉnh cần điều chỉnh lại cụm từ "xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị" thành "xây dựng Đảng và hệ thống chính trị". Nội dung báo cáo chính trị phải ngắn gọn, súc tích, dễ thực hiện, thể hiện khát vọng của tỉnh trong giai đoạn mới cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tỉnh Quảng Trị cần cụ thể hóa những quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Tổng Bí thư Tô Lâm tại các buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình (cũ) và Quảng Trị (cũ).

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Quảng Trị cần phát huy tiềm năng, thế mạnh, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngăn ngừa lợi ích nhóm, chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ kế cận; đồng thời chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã; cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực du lịch, năng lượng, logistics.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp thu ý kiến chỉ đạo, khẳng định sẽ hoàn thiện văn kiện và nhân sự để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, để bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế mới, quyết tâm mới nhằm thực hiện được các mục tiêu đề ra, để đại hội thực sự là ngày hội lớn của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị.

Bộ Chính trị góp ý văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ Quảng Trị - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi làm việc

Bộ Chính trị góp ý văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ Quảng Trị - Ảnh 5.

Đại biểu Quảng Trị tham dự buổi làm việc

Bộ Chính trị góp ý văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ Quảng Trị - Ảnh 6.

Đại biểu Quảng Trị tham dự buổi làm việc

Bộ Chính trị góp ý văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ Quảng Trị - Ảnh 7.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Tin liên quan

Mãn nhãn chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng"

Mãn nhãn chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng"

(NLĐO) - Đây là một sự kiện ý nghĩa và thiết thực, nhằm ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước...

Người dân Quảng Trị vui mừng nhận quà Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Để kịp thời chi trả kinh phí tặng quà Quốc khánh 2-9, các địa phương ở Quảng Trị đang khẩn trương triển khai.

Sau phim Mưa đỏ, cùng ngắm Thành cổ Quảng Trị trong sắc xanh cỏ non

(NLĐO) - Sau khi bộ phim Mưa đỏ khởi chiếu, rất nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ tìm đến Thành cổ Quảng Trị để tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh mẫn Đại hội Đảng bộ Quảng Trị nhân sự cấp ủy báo cáo chính trị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo