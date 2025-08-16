HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự buổi lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025), sáng ngày 16-8, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự buổi lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành. Ảnh: Bộ Công an

Cùng dự có còn có ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP HCM; bà Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP Hà Nội; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; bà Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và UBND TP Hà Nội.

Về phía Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Dự án xây dựng Trụ sở Bộ Công an số 96 Nguyễn Du, TP Hà Nội là công trình trọng điểm, điển hình cho tiến trình hiện đại hóa cơ sở vật chất của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt nền móng từ những bước đi đầu tiên và trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trụ sở Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Được khởi công xây dựng từ tháng 12-2023, Dự án được trang bị đồng bộ các thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng đầy đủ và có dư địa cho nhu cầu cho các hoạt động của Bộ Công an.

Với sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công trình để chào mừng kỷ niệm 80 Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công đã tổ chức phát động thi đua 200 ngày đêm thi công liên tục, rút ngắn tối đa thời gian thi công.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trụ sở Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Trong suốt quá trình triển khai dự án, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên tổ chức kiểm tra công trường, hàng tuần tổ chức họp giao ban với các đơn vị để rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và thúc đẩy tiến độ thi công dự án.

Sau gần 18 tháng thi công, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự vào cuộc, đồng hành của lãnh đạo các bộ, ngành, TP Hà Nội, sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, sự quyết tâm của nhà thầu thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, chính quy, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác của lực lượng Công an nhân dân.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở.

Tin liên quan

Đồng Nai tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Đồng Nai tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

(NLĐO)- Những chiến công, thành tích của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Công an nhân dân là "điểm tựa bình yên" của nhân dân

(NLĐO)- Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, lực lượng CAND đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội ngày càng văn minh, an toàn.

TP HCM: Khai mạc chương trình Vinh quang Công an nhân dân

(NLĐO)- Bên cạnh các màn trình diễn hấp dẫn, chương trình cũng tổ chức cho nhân dân tham gia trải nghiệm thực tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm Khánh thành trụ sở Bộ Công an Bộ Công an trụ sở Bộ Công an
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo