Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025), sáng ngày 16-8, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự buổi lễ.



Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành. Ảnh: Bộ Công an

Cùng dự có còn có ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP HCM; bà Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP Hà Nội; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; bà Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và UBND TP Hà Nội.

Về phía Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Dự án xây dựng Trụ sở Bộ Công an số 96 Nguyễn Du, TP Hà Nội là công trình trọng điểm, điển hình cho tiến trình hiện đại hóa cơ sở vật chất của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt nền móng từ những bước đi đầu tiên và trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trụ sở Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Được khởi công xây dựng từ tháng 12-2023, Dự án được trang bị đồng bộ các thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng đầy đủ và có dư địa cho nhu cầu cho các hoạt động của Bộ Công an.

Với sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công trình để chào mừng kỷ niệm 80 Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công đã tổ chức phát động thi đua 200 ngày đêm thi công liên tục, rút ngắn tối đa thời gian thi công.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trụ sở Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Trong suốt quá trình triển khai dự án, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên tổ chức kiểm tra công trường, hàng tuần tổ chức họp giao ban với các đơn vị để rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và thúc đẩy tiến độ thi công dự án.

Sau gần 18 tháng thi công, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự vào cuộc, đồng hành của lãnh đạo các bộ, ngành, TP Hà Nội, sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, sự quyết tâm của nhà thầu thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, chính quy, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác của lực lượng Công an nhân dân.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở.