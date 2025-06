Ngày 10-6, đại diện Bộ Công an cho biết Bộ đã chủ trì xây dựng và hoàn thành Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật về quản lý hành chính liên quan đến hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của cơ quan tổ chức, cá nhân.



Bộ Công an đề xuất bỏ quy định không lái xe ô tô quá 48 giờ mỗi tuần. Ảnh minh hoạ

Theo đó, tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 35 theo hướng: Bổ sung quy định xe kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Lý giải về việc này, cơ quan soạn thảo cho rằng quy định ô tô kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhằm bảo đảm cho phương tiện kinh doanh vận tải được quản lý chặt chẽ hơn, phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện các vi phạm trật tự an toàn xã hội trên phương tiện giao thông đường bộ.

"Giám sát việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người lái xe như sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi lái xe, chở quá số người quy định, không thắt dây đai an toàn, buông cả hai tay khỏi vô lăng, dùng chân điều khiển vô lăng... Ngoài ra, phát hiện các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn xã hội như hành hung giữa hành khách và lái xe, truy tìm tội phạm được chở trên ô tô kinh doanh vận tải"- cơ quan soạn thảo nêu ví dụ.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đề xuất, sửa đổi bỏ quy định người có giấy phép lái xe hạng D1 được phép điều khiển xe của hạng C.

Bộ Công an cho rằng hạng D1 cấp cho người lái ô tô chở người trên 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) đến 16 chỗ, hạng C cấp cho người lái ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500 kg. Ô tô đến 16 chỗ có khối lượng, kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với xe tải trên 7.500 kg, ngoài ra kỹ năng điều khiển ô tô 16 chỗ cũng rất khác so với kỹ năng điều khiển xe tải trên 7.500 kg. Vì vậy, quy định cho người có giấy phép lái xe hạng D1 được điều khiển xe của hạng C sẽ rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đường bộ.

Bộ Công an cũng đề xuất cần sửa đổi bỏ quy định "thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 48 giờ trong một tuần" mà chỉnh lý theo hướng thời gian làm việc của người lái xe trong một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động; giữ nguyên quy định thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 10 giờ trong một ngày và lái xe liên tục không quá 4 giờ.

Lý do đề xuất trên theo kiến nghị của Hiệp hội vận tải và doanh nghiệp kinh doanh vận tải thì việc quy định thời gian lái xe trong tuần, thời gian lái xe liên tục của Luật Trật tự, an toàn giao thông là chưa phù hợp với quy định chung của một số nước trong khu vực và khó khăn cho hoạt động vận tải, bố trí lái xe của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu theo quy định.