Chiều 18-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước; 4 năm triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hội nghị được tổ chức với nội dung "3 trong 1", nhằm đánh giá tình hình triển khai của năm 2025, nhìn lại giai đoạn 2021 - 2025 và bàn về quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026, thời gian tới để đạt hiệu quả cao hơn năm 2025.



Thủ tướng đề nghị hội nghị thống nhất để tạo ra sức mạnh, trao đổi để hiểu nhau hơn, tăng cường niềm tin, chia sẻ với nhau nhiều hơn, đi đến nhận thức chung và có hành động chung.

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và kết nối với cơ sở dữ liệu của các bộ ngành, địa phương, cơ quan, từ đó phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật trong 4 năm triển khai Đề án 06. Theo đó, Đề án 06 đã xây dựng được các công cụ chiến lược, giúp chuyển đổi từ nền hành chính truyền thống, dựa trên giấy tờ và tiếp xúc trực tiếp, sang quản trị số hiện đại, dựa trên dữ liệu và kết nối thông suốt.

Trong đó, đã bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy thủ công kéo dài nhiều thập kỷ, chuyển sang quản lý dân cư bằng phương thức điện tử và dữ liệu số, từ "người dân chạy theo thủ tục" sang "dữ liệu chạy thay cho người dân".

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06. Ảnh: Nhật Bắc

Phát triển thành công ứng dụng định danh quốc gia VNeID là công cụ trung tâm kết nối giữa Nhà nước với người dân và doanh nghiệp; tích hợp ngày càng nhiều giấy tờ và dịch vụ thiết yếu, là "điểm truy cập số" để người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, tiếp cận các tiện ích trong y tế, giáo dục, an sinh xã hội, tài chính - ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác.

Qua triển khai Đề án 06, đã hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là "trái tim" của chuyển đổi số, cung cấp cơ sở thực tiễn cho chiến lược phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã cung cấp nguồn dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống cho các bộ, ngành, địa phương khai thác, thực hiện hơn 4.000 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có hơn 2.000 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Bên cạnh những thành tựu, quá trình triển khai Đề án 06 cho thấy vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục như mâu thuẫn giữa yêu cầu chuyển đổi số nhanh và toàn diện với quyết tâm và năng lực tổ chức thực hiện.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, một số nơi vẫn tiếp cận Đề án 06 theo tư duy là nhiệm vụ hành chính phải hoàn thành theo chỉ tiêu mà không nhận thức được nó là động lực cho sự phát triển, đổi mới phương thức quản lý.

Về tư duy và cơ chế, theo lãnh đạo Bộ Công an, vẫn chưa thoát khỏi hoàn toàn lối mòn của tư duy xin - cho, quản lý cục bộ, coi dữ liệu là nguồn lực riêng, các quy định liên quan đến chia sẻ dữ liệu, thuê dịch vụ công nghệ, thanh, quyết toán vẫn còn nhiều vướng mắc.

Sự phối hợp liên ngành chưa thực chất, nguyên tắc "6 rõ" chưa được thực thi nghiêm túc. Việc huy động người dân tham gia còn thiếu các biện pháp hiệu quả, thực chất, chưa tương xứng với yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số.