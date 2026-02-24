HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Bộ Công an được nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo Nghị định 58/2026 sửa đổi, ngoài Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Luật Căn cước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-3.

Bộ Công an được phép nghiên cứu và cung cấp pháo hoa nổ theo Nghị định 58 / 2026 - Ảnh 1.

Pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Ảnh: P.L.

Đáng chú ý, Nghị định 58 đã sửa đổi, bổ sung việc tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ. Đây là điểm mới khi hiện nay theo quy định chỉ có tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.

Nghị định 58 đã được sửa đổi theo hướng thay đổi thẩm quyền quyết định, chuyển từ Thủ tướng sang Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ. Tương tự, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.

Bên cạnh đó, theo quy định hiện nay, việc tổ chức bắn pháo hoa nổ vào các dịp lễ, Tết sẽ do UBND tỉnh, thành phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện. Còn Nghị định 58 sửa đổi các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ vào các dịp như Tết Nguyên đán, giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc khánh, Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 30-4, kỷ niệm ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố, sẽ do chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định.

Cùng với đó, trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ nhân sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mang tính quốc gia, quốc tế và các trường hợp thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ sẽ do chủ tịch UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc UBND cấp tỉnh. Trong khi đó, hiện nay việc này do Thủ tướng quyết định.

Nghị định 58 cũng sửa đổi về trường hợp vận chuyển pháo hoa nổ thì trong hồ sơ phải có bản sao quyết định của chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh có thời hạn 30 ngày, tiếp tục được giữ nguyên như quy định hiện hành.

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa phục vụ sản xuất, kinh doanh được rút ngắn thời gian giải quyết từ 5 ngày xuống còn 3 ngày.

Giấy phép vận chuyển chỉ có giá trị cho một lượt vận chuyển như hiện nay, song không còn yêu cầu nộp lại cho cơ quan cấp phép sau khi hoàn tất việc vận chuyển.

Bộ Công an Bộ Quốc phòng pháo hoa bắn pháo hoa Nghị định 58
    Thông báo