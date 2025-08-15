Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025), sáng 15-8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Công an phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an". PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì buổi lễ.



Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Cuốn sách gồm có 2 phần: Công an nhân dân (CAND) từ Nhân dân mà ra và luôn thực hiện phương châm "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an"; Một số hình ảnh về tình cảm của Nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ CAND.

Với dung lượng gần 300 trang, cuốn sách là tập hợp phong phú những câu chuyện, tư liệu, hình ảnh chân thực và xúc động về những đóng góp lặng thầm mà to lớn của lực lượng CAND trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, đặc biệt là trong thời bình. Từ những người lính Công an nơi vùng sâu, vùng xa đến các chiến sĩ ngày đêm trực chiến tại các tuyến đầu phòng, chống đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ... tất cả đã được khắc họa như những hình tượng sống động của lòng quả cảm và tinh thần phụng sự Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Trọng Lâm khẳng định cuốn sách tổng hợp nhiều nguồn tư liệu và hình ảnh phong phú, đã phản ánh chân thực những đóng góp quan trọng, sự hy sinh to lớn, phẩm chất anh hùng cách mạng và sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng CAND với Nhân dân. Bên cạnh đó, cuốn sách sẽ là tài liệu học tập, nghiên cứu quan trọng, có ý nghĩa của Bộ Công an trong việc triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm trao tặng sách cho các đại biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND luôn thấm nhuần và ra sức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND về "Tư cách người Công an Cách mạng"; qua đó, lực lượng CAND đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, lập nên nhiều chiến công hiển hách, khẳng định được vị thế, vai trò là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh cuốn sách "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an" được biên soạn nhằm tuyên truyền, lan tỏa, khắc sâu đậm nét những chiến công, thành tích vẻ vang của lực lượng CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân và thể hiện quyết tâm tiếp tục thực hiện hiệu quả những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, cuốn sách cũng là để tri ân, ghi nhận những công lao đóng góp, sự hy sinh, mất mát, không quản hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ CAND những năm qua trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp cần quan tâm, tuyên truyền, phố biến về nội dung, ý nghĩa của cuốn sách đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phòng trào "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ". Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải lấy những câu chuyện, tấm gương trong cuốn sách để làm động lực rèn luyện, tu dưỡng; luôn gần dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.