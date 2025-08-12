Ca sĩ Duyên Quỳnh ra mắt MV tri ân lực lượng Công an nhân dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Ca sĩ Duyên Quỳnh ra mắt MV tri ân lực lượng Công an nhân dân

Yến Anh

(NLĐO)- MV "Nguyện thề vì bình yên", sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, là lời tri ân giản dị gửi đến lực lượng Công an nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2025), hướng tới 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025), chiều 12-8, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh chính thức ra mắt MV "Nguyện thề vì bình yên", sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh ra mắt MV tri ân lực lượng Công an nhân dân - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Duyên Quỳnh trong buổi ra mắt MV chiều 12-8

Tác phẩm là lời tri ân giản dị, trang trọng gửi đến lực lượng Công an nhân dân (CAND), khắc họa vẻ đẹp bền bỉ, kỷ luật và tinh thần vì dân phục vụ của người chiến sĩ trong thời bình.

Nguồn cảm hứng của Nguyện thề vì bình yên đến trong nắng lửa tháng Tư, giữa những ngày tập luyện gấp rút của các đơn vị tham gia đội hình diễu binh A50. Sau các chuyến biểu diễn, giao lưu tại thao trường, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có dịp quan sát rất gần những giờ học, buổi tập bắn, tập võ, những bước chân điều lệnh đều tăm tắp. Ở đó, anh bắt gặp sự tập trung, những giọt mồ hôi kiên trì và niềm tự hào lặng thầm trên gương mặt người chiến sĩ trẻ. 

Những chi tiết đời thường ấy, không cầu kỳ, không phông nền, nhưng đủ để đánh thức mạch cảm xúc và thôi thúc người nghệ sĩ cầm bút.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh ra mắt MV tri ân lực lượng Công an nhân dân - Ảnh 2.

MV "Nguyện thề vì bình yên", sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, là lời tri ân giản dị gửi đến lực lượng Công an nhân dân

Theo chia sẻ của nhạc sĩ, ca khúc không sinh ra từ một nhiệm vụ đặt hàng mà từ thôi thúc nội tâm khi chạm vào hiện thực. Cảm hứng ấy gặp dòng chảy sáng tạo bền bỉ của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh - người vừa phát hành dự án Viết tiếp câu chuyện hòa bình, thường xuyên đến với các đơn vị, các thao trường để hát, để lắng nghe và để thấu cảm. Ở A50, giọng hát mộc mạc của Quỳnh nhiều lần vang lên giữa nắng gắt, bên cạnh nhịp bước đều và tiếng hô dõng dạc của đội hình. Chính ở đó, những nốt nhạc đầu tiên của bài hát như được "gọi tên".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: "Tôi không viết bằng khuôn mẫu, mà viết bằng những gì mắt thấy, tim cảm. Có những phút giây ở thao trường khiến tôi nhận ra: Bài hát phải là lời thề nguyện bình yên, chứ không chỉ là lời ngợi ca"- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh ra mắt MV tri ân lực lượng Công an nhân dân - Ảnh 3.

Ca sĩ Duyên Quỳnh trong hình ảnh một nữ học viên CAND

Khi bản audio hoàn tất, Nguyễn Duyên Quỳnh có thể dừng lại ở một bản thu chỉn chu. Nhưng cô chọn một con đường khác: đưa ca khúc về đúng không gian đã làm nên cảm xúc của nó. Với Quỳnh, "hát để tri ân đất nước" không chỉ là khẩu hiệu, mà là cách đi đến gần hơn với câu chuyện của những người khoác áo lính, cũng là cách để âm nhạc chạm vào đời sống thực.

Nguyện thề vì bình yên được thực hiện như một MV "0 đồng" về kinh phí sản xuất nhưng "vô giá" về tình cảm và sự đồng lòng.

Sản phẩm có được nhờ sự hỗ trợ tận tâm của nhiều đơn vị trong lực lượng, để ca khúc không dừng ở phiên bản audio mà được tái hiện bằng chính bối cảnh nơi cảm xúc ra đời: thao trường, lớp học, sân tập võ, bài tập bắn, đội hình điều lệnh – nơi những người trẻ rèn mình vì bình yên của nhân dân.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh ra mắt MV tri ân lực lượng Công an nhân dân - Ảnh 4.

Hinh ảnh ca sĩ Duyên Quỳnh trong MV

MV Nguyện thề vì bình yên do đạo diễn Đặng Xuân Trường thực hiện, với tư duy hình ảnh đề cao sự chân thực, tiết chế và giàu biểu cảm. Tác phẩm có sự bảo trợ truyền thông chính thức của Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN).

Với đạo diễn Đặng Xuân Trường, MV không chỉ là chuỗi cảnh quay minh họa ca từ, mà là một phim ngắn mang đậm tính điện ảnh, nơi hình ảnh trở thành ngôn ngữ cảm xúc, ánh sáng trở thành chất liệu của ký ức và nhịp dựng bám sát nhịp đi của thao trường.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh ra mắt MV tri ân lực lượng Công an nhân dân - Ảnh 5.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh

Trục hình ảnh trung tâm là hành trình của một nữ học viên CAND – biểu tượng của thế hệ hôm nay đang tiếp nối mạch truyền thống. Nhân vật đi qua những không gian học tập và rèn luyện: lớp học lý luận, sân bắn, sàn võ, đội hình điều lệnh, quảng trường diễu binh…

Đạo diễn Đặng Xuân Trường chia sẻ ngắn gọn về tinh thần sáng tạo: "Chúng tôi không dựng lại sự hào hùng bằng phông nền, mà để sự kiên định hiện lên từ ánh mắt, nhịp bước và giọt mồ hôi."

Đằng sau hình ảnh trọn vẹn của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh trong MV là sự hỗ trợ âm thầm mà quyết liệt của các cán bộ, giảng viên và học viên Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I. Họ không xuất hiện chỉ như "diễn viên", mà thật sự là những cố vấn nghiệp vụ, là người "giữ nhịp" cho tính chính xác chuyên môn, đồng thời là "đồng đội" trên trường quay.

Tin liên quan

MV "Công an Hà Nội trong trái tim tôi" sắp ra mắt

MV "Công an Hà Nội trong trái tim tôi" sắp ra mắt

MV "Công an Hà Nội trong trái tim tôi" sẽ ra mắt tối 5-8, được sáng tác và biểu diễn bởi 100% cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô.

Duyên Quỳnh MV công an
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo