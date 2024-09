Chiều 4-9, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen Công an tỉnh Hà Tĩnh về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh triệt phá tổ chức phạm tội xuyên quốc gia hoạt động mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn tại Đặc khu kinh tế Tam Giác vàng (Lào).

Toà nhà phía trong đặc khu Tam Giác Vàng, sào huyệt của các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Nội dung thư nêu rõ: Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Đối ngoại, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do các đối tượng trú tại Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng, tỉnh Bò Kẹo, Lào thực hiện; bắt 154 đối tượng, thu giữ 350 điện thoại di động, 120 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Các đối tượng lừa đảo bị bắt giữ (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia. Kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực giữa Công an tỉnh Hà Tĩnh với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, các lực lượng chức năng và Bộ Công an Lào; góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long nhiệt thành biểu dương thành tích của các lực lượng. Đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định pháp luật. Mong phát huy kết quả đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

Lực lượng chức năng đang canh giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo, mua bán người, ma túy xuyên quốc gia

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng đã tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể: Phòng Trinh sát, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm mua bán người, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào; Phòng Cảnh sát, Công an tỉnh Bolykhamxay, Lào; Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, có 8 cá nhân thuộc Bộ Công an Lào và 9 cá nhân thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.