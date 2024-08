(NLĐO) - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an Lào triệt phá thành công tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 155 đối tượng.