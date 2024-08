Clip hàng trăm cảnh sát Việt Nam đột kích bắt gọn 155 đối tượng

Trước đó, ngày 2-8-2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào, Công an đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng; Đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ khác đã đấu tranh, triệt phá thành công Tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn.

Theo đó, bắt gọn 155 đối tượng người Việt Nam đang hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tỉnh Bò Keo, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 Nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 chiếc điện thoại cùng hàng ngàn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Được biết, khu vực Tam Giác Vàng là vị trí giáp ranh giữa 3 nước Myanmar, Thái Lan, Lào với địa hình rừng núi hiểm trở.

Khu vực này rất thuận tiện cho các tổ chức tội phạm quốc tế ẩn nấp, lẩn trốn cũng như sản xuất, vận chuyển ma túy đi các nước.

Điều đó đã khiến nơi đây trở thành trung tâm sản xuất ma túy lớn thứ 2 trên thế giới. Từ nhiều năm qua, phần lớn số ma túy được vận chuyển về Việt Nam được xác định có nguồn gốc từ Tam Giác Vàng.