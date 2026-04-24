Bộ Công an hỗ trợ gia đình có người hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ ở Đồng Tháp

Ngày 24-4, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp - cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ gia đình ông Phạm Văn Mịch, thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ấp Tân Huề, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp. Tham gia đoàn có đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại đây, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên và đại tá Nguyễn Thanh Bình đã trao 120 triệu đồng trích từ nguồn kinh phí phòng chống tội phạm Trung ương và nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân" hỗ trợ gia đình ông Mịch nhằm ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng quyết liệt của ông trong hỗ trợ lực lượng công an đấu tranh trấn áp tội phạm.

Bày tỏ lòng tiếc thương đối với sự hy sinh vì bình yên cuộc sống của ông Mịch, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên ân cần thăm hỏi, động viên gia đình ông sớm vượt qua nỗi đau mất mát, ổn định cuộc sống.

Dịp này, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương cũng đã trao gần 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Mịch.

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng chính quyền địa phương đối với sự hy sinh của ông Mịch trong công tác giữ gìn an ninh ninh trật tự, qua đó góp phần phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Trước đó, trong lúc phối hợp cùng Công an xã Tân Long xử lý đối tượng nghiện rượu có hành vi gây rối trật tự công cộng, ông Mịch bất ngờ bị đối tượng dùng dao tấn công, dẫn đến tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi giết người.