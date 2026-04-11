Bắt giữ phạm nhân tội giết người trốn khỏi trại giam

Ngày 11-4, Công an xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ thông tin, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Trọng Đức (SN 1995), là phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ trước đó.

Phạm nhân Nguyễn Trọng Đức bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Phạm nhân Đức bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực gần Phân trại số 4 Trại giam Tân Lập. Theo Công an Sơn Lương. Việc bắt giữ Đức có sự phối hợp, hỗ trợ của quần chúng nhân dân

Trước đó, Công an xã Sơn Lương phát đi thông báo đang phối hợp với Trại giam Tân Lập tổ chức truy tìm một phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ.

Phạm nhân Nguyễn Trọng Đức (SN 1995) đang chấp hành án "Giết người" tại Phân trại số 3.

Đặc điểm nhận dạng khi trốn khỏi Phân trại số 3 như sau: đối tượng gầy, mặc quần đen, áo cộc tay màu xanh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng đã khẩn trương triển khai các biện pháp truy tìm, tổ chức rà soát diện rộng những nơi đối tượng có khả năng lẩn trốn.

Đến sáng 11-4, phạm nhân Đức đã bị bắt giữ sau khoảng 20 giờ lẩn trốn.