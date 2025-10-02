HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ Công an tặng 24 căn nhà cho người dân mất nhà vì bão Bualoi

Thùy Linh - Thanh Tuấn

(NLĐO) - Ngày 2-10, tại Ninh Bình diễn ra Lễ khởi công xây nhà tặng các hộ dân mất nhà do cơn bão số 10 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Bộ Công an sẽ đồng loạt xây dựng 24 căn nhà tặng nhân dân bị mất nhà do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) trên địa bàn Ninh Bình, với tổng kinh phí 1,44 tỉ đồng, mỗi hộ 60 triệu đồng. Nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ đóng góp 2 ngày lương để hỗ trợ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương.

Bộ Công an tặng 24 căn nhà cho người dân mất nhà vì bão Bualoi - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, chia sẻ, động viên trước nỗi đau mất mát của người dân do bão số 10 Bualoi gây ra

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ chia sẻ cùng bà con, nhân dân tỉnh Ninh Bình trước những mất mát vô cùng to lớn cả về người và tài sản do ảnh hưởng bởi cơn bão Bualoi và hoàn lưu sau bão.

"Phát huy tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an" cùng với sự đặc biệt quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng thiết kế mẫu nhà, cách thức, phương pháp thực hiện để Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì chung tay cùng bà con nhân dân xây dựng nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống người dân các xã bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 trên địa bàn tỉnh" - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh.

Với truyền thống đạo lý "lá lành đùm lá rách", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào, yêu thương đùm bọc lẫn nhau" của dân tộc, trong những năm qua, thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an luôn tập trung hướng tới công tác chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, người gặp khó khăn trên địa bàn cả nước.

Đến nay, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng hơn 30 ngàn căn nhà, cùng nhiều điểm trường bán trú trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hòa Bình…

Trước đó, đêm ngày 28-9, sáng ngày 29-9, trên địa bàn Ninh Bình đã xảy ra lốc xoáy mạnh làm nhiều công trình, nhà cửa của nhân dân bị hư hỏng, tốc mái, đổ sập hoàn toàn, đặc biệt trên địa bàn xã Qũy Nhất, đây là trận dông lốc lịch sử, gây hậu quả nghiêm trọng.


