Pháp luật

Bộ Công an truy nã đặc biệt Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch Công ty NhoNho

Tâm Quân

(NLĐO) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Hoàng Bá Nghị do bị can này đã bỏ trốn

Ngày 12-12, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT của Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Hoàng Bá Nghị (SN 1971; thường trú phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Công nghệ NhoNho.

Bộ Công an truy nã đặc biệt Hoàng Bá Nghị , Chủ tịch Công ty NhoNho - Ảnh 1.

Quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Hoàng Bá Nghị. Ảnh: Báo CAND

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu của Bộ Công an điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Ngày 3-11-2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nghị.

Sau khi có quyết định phê chuẩn của VKSND tối cao, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Công an phường Hưng Phú, TP Cần Thơ thực hiện tống đạt các quyết định, lệnh tố tụng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nghị.

Tuy nhiên, bị can Nghị đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Nghị.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện bắt giữ bị can Nghị.

"Yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định tại Điều 16, Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; trong trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa, sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử.

Mọi thông tin cần thiết, liên hệ điều tra viên Nguyễn Tuấn Việt (SĐT: 0916561618), Phòng 8, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội" - thông báo của Cơ quan CSĐT Bộ Công an nêu rõ.

Từ nhóm "Chill Sài Gòn", thanh niên 19 tuổi bị Công an TPHCM truy nã

Từ nhóm "Chill Sài Gòn", thanh niên 19 tuổi bị Công an TPHCM truy nã

(NLĐO) - Huỳnh Quốc Cường, 19 tuổi, bị Công an TPHCM truy nã do liên quan một vụ án ma tuý.

Công an Ninh Bình truy nã đặc biệt thanh niên 18 tuổi

(NLĐO)- Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát đi thông báo truy nã đặc biệt đối với Trần Tuấn Anh, 18 tuổi về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Bắt được Trương Văn Hiểu, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

(NLĐO) - Cơ quan điều tra xác định Trương Văn Hiểu trốn lệnh truy nã đặc biệt tại TPHCM và tỉnh Tây Ninh, làm nghề thợ xây và thường xuyên thay đổi nơi tạm trú

