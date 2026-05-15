Thời sự

Bộ Công Thương công bố chuỗi 3 sự kiện quan trọng

Lê Thúy

(NLĐO) - Chiều 15-5, Bộ Công Thương chính thức công bố chuỗi 3 sự kiện quan trọng chào mừng 75 năm Ngày Truyền thống ngành Công Thương.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Báo Công Thương phối hợp cùng các đơn vị liên quan là Đảng ủy Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Tổ chức cán bộ, tổ chức chuỗi 3 sự kiện quan trọng, bao gồm: Lễ Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026; công bố Đề án tổ chức Lễ tôn vinh và Trao giải thưởng "Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam"; công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Bộ Công Thương công bố chuỗi 3 sự kiện quan trọng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại sự kiện chiều 15-5

Các sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương, đồng thời đánh dấu những bước phát triển mới của ngành Công Thương trong công tác xây dựng Đảng, phát triển thương hiệu ngành và thúc đẩy các lĩnh vực dịch vụ hiện đại, đặc biệt là logistics - lĩnh vực đang đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong đó, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026 được phát động nhằm lan tỏa các giá trị tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động toàn ngành Công Thương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, nhấn mạnh cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa chính trị và thực tiễn sâu sắc, thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng phát triển của toàn ngành.

Sự kiện thứ 2, công bố Đề án tổ chức Lễ tôn vinh và Trao giải thưởng "Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam". Theo Thứ trưởng Tân, giải thưởng có ý nghĩa thiết thực trong việc phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các doanh nghiệp tiêu biểu, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Quyết định số 1065 ngày 6-5-2026 của Bộ Công Thương đã công nhận ngày 6-5 hàng năm là Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ có ngày 6-5 hàng năm là Tuần lễ Logistics Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của dịch vụ logistics đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong toàn ngành; Tổ chức triển khai các nhiệm vụ một cách đồng bộ, nghiêm túc và linh hoạt, trên cơ sở hoàn thiện cơ chế, quy định, bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong toàn bộ quá trình thực hiện; Gắn chặt việc triển khai ba nhiệm vụ này với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Công Thương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững...

Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam có gì đặc biệt?

Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam lần đầu tiên được Bộ Công Thương (trước đây là Bộ Thương mại) tổ chức vào năm 2007 (11-1-2007), ngay sau khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Qua 7 lần tổ chức thành công, Giải thưởng đã tạo uy tín và giành được tiếng vang lớn trong giới doanh nghiệp ngành Công Thương, khẳng định vai trò là diễn đàn kết nối, lan tỏa và ghi nhận những giá trị tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Giải thưởng trở lại với kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới tôn vinh 30 doanh nghiệp xuất sắc và 100 doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp nổi bật cho lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Tiêu chí xét chọn không chỉ dựa trên quy mô hay doanh thu, mà còn chú trọng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh và năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn hội nhập quốc tế.

