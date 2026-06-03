Bộ Công Thương cùng lúc ban hành 2 quyết định bảo vệ ngành mía đường

Bộ Công Thương vừa ban hành 2 quyết định quan trọng liên quan ngành mía đường trong nước, tiếp tục duy trì các biện pháp phòng vệ thương mại đối với đường nhập khẩu.

Cụ thể, tại Quyết định 1309 về kết quả rà soát cuối kỳ, Bộ Công Thương quyết định gia hạn 5 năm việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16-6.

Kết quả rà soát cho thấy nếu chấm dứt các biện pháp hiện hành, khả năng cao đường nhập khẩu từ Thái Lan sẽ tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá và nhận trợ cấp, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất đường trong nước. Vì vậy, việc gia hạn được đánh giá là cần thiết nhằm bảo vệ ngành mía đường Việt Nam trước áp lực cạnh tranh từ hàng nhập khẩu giá rẻ.

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, các biện pháp này được áp dụng từ năm 2021 và đã góp phần tạo môi trường cạnh tranh công bằng hơn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh và cải thiện thu nhập cho người trồng mía.

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Trong khi đó, tại Quyết định 1310, Bộ Công Thương gia hạn 5 năm biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar; có hiệu lực từ ngày 16-6.

Biện pháp này nhằm ngăn chặn tình trạng đường có nguồn gốc từ Thái Lan được chuyển tải hoặc thực hiện các công đoạn gia công đơn giản tại các nước trên trước khi xuất sang Việt Nam để né tránh thuế phòng vệ thương mại.

Theo Bộ Công Thương, việc duy trì các biện pháp phòng vệ thương mại không chỉ bảo đảm hiệu quả chính sách bảo vệ sản xuất trong nước mà còn tạo điều kiện để ngành mía đường tiếp tục tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.