Bộ Công Thương đặc biệt lưu ý tới cung ứng xăng dầu ở cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Ngày 9-2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 364 gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu, đề nghị tập trung bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.



Trạm xăng dầu ngừng bán trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Theo nội dung công văn, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh việc chủ động nguồn cung nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu xăng dầu có xu hướng gia tăng trong dịp Tết.

Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được yêu cầu tập trung nguồn lực, xây dựng phương án cung ứng phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hệ thống kinh doanh vận hành ổn định, liên tục, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Đáng chú ý, văn bản yêu cầu đặc biệt đối với các thương nhân có địa bàn phân phối tại TP HCM, tỉnh Đồng Nai, khu vực tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và các tỉnh lân cận.

Đây là những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, nhất là trong các ngày cao điểm trước và sau Tết, do đó việc tăng cường bổ sung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xung quanh tuyến cao tốc được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại an toàn, thông suốt của người dân.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong toàn bộ hệ thống kinh doanh.

Trong mọi tình huống, các thương nhân phải cung cấp đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối, đồng thời bố trí đủ nguồn lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán lẻ thường xuyên, liên tục.

Yêu cầu này nhằm hạn chế tối đa nguy cơ đóng cửa, bán hàng cầm chừng hoặc gián đoạn hoạt động tại các cửa hàng xăng dầu trong dịp Tết.

"Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục để được xem xét, có giải pháp xử lý phù hợp" – công điện nêu rõ.

Mới đây, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị hướng dẫn biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km41+100 thuộc tuyến đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo lãnh đạo VEC, thời gian qua, VEC đã nỗ lực làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, đề xuất các giải pháp nhằm sớm tổ chức lại việc cung ứng nhiên liệu tại trạm dừng nghỉ, bao gồm việc kiến nghị cho phép duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với 2 cửa hàng hiện hữu do đơn vị đang trực tiếp khai thác vận hành, cho đến khi có phán quyết của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, Sở Công Thương Đồng Nai có văn bản "cầu cứu" Bộ Công Thương về việc hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đồng loạt ngừng bán từ cuối tháng 1 do vướng tranh chấp dân sự liên quan đến hợp đồng khai thác, vận hành trạm dừng nghỉ giữa các bên liên quan.

Việc hai điểm tiếp nhiên liệu duy nhất trên tuyến cao tốc dừng bán từ tuần trước trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tăng cao dịp cận Tết được đánh giá tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp vận tải. Sở Công Thương Đồng Nai kiến nghị Bộ Công Thương hướng dẫn, hỗ trợ phương án bảo đảm nguồn cung nhiên liệu tạm thời trong thời gian chờ phán quyết của tòa án.