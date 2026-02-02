HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Diễn biến mới trên thị trường xăng dầu, xuất hiện bán cầm chừng dầu diesel

Lê Thúy

(NLĐO) - Tại một số thời điểm đã xuất hiện hiện tượng bán cầm chừng dầu diesel, nhất là tại khu vực miền Bắc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cân đối cung - cầu.

Ngày 2-2, trước diễn biến khó lường của thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) có văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và các thương nhân phân phối triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, liên tục trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Diễn biến thị trường xăng dầu 2026: Xu hướng bán cầm chừng dầu diesel - Ảnh 1.

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ Tết Nguyên đán. Ảnh minh họa

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thời gian qua, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới có nhiều biến động tăng, giảm đan xen tùy từng mặt hàng. Trong nước, tại một số thời điểm đã xuất hiện hiện tượng bán cầm chừng đối với mặt hàng dầu diesel, nhất là tại khu vực miền Bắc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cân đối cung - cầu, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân trong dịp cao điểm Tết.

Trước thực tế đó, tại Công văn số 292 ngày 2-2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được Bộ Công Thương phân giao, bảo đảm đầy đủ cả về số lượng và chủng loại theo kế hoạch đã đăng ký.

Các doanh nghiệp cần chủ động cân đối nguồn hàng từ sản xuất trong nước và nhập khẩu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ dự trữ xăng dầu theo quy định, sẵn sàng cung ứng cho thị trường trong mọi tình huống.

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Đối với các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, Bộ Công Thương yêu cầu tập trung các giải pháp bảo đảm các nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn vận hành an toàn, ổn định, duy trì sản lượng và tiến độ giao hàng theo đúng kế hoạch. Trường hợp nhà máy phải dừng vận hành do bảo trì, bảo dưỡng hoặc xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến sản lượng, các đơn vị phải kịp thời báo cáo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để chủ động phương án điều hành, xử lý.

Bên cạnh đó, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối được yêu cầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung trong toàn bộ hệ thống, từ khâu đầu mối, phân phối đến các cửa hàng bán lẻ. Trong mọi tình huống, phải bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp trong dịp Tết.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng nhấn mạnh yêu cầu các doanh nghiệp chú trọng việc chia sẻ nguồn cung, phân bổ lợi ích hài hòa trong hệ thống phân phối, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn hàng. Đồng thời, bố trí đầy đủ nhân lực, tổ chức trực, tăng ca để bảo đảm hoạt động bán lẻ xăng dầu thông suốt trong thời gian cao điểm.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, có mặt hàng tăng gần 800 đồng

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, có mặt hàng tăng gần 800 đồng

(NLĐO) - 15 giờ ngày 29-1, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng dầu từ 56 - 761 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Thu hồi, tước giấy phép hàng loạt thương nhân xăng dầu

(NLĐO) - Năm 2025 vừa qua, Bộ Công Thương đã thu hồi, tước giấy phép của hàng loạt thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu.

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lại "kêu trời" vì chiết khấu thấp kéo dài

(NLĐO) - Doanh nghiệp bán lẻ thường xuyên chỉ nhận được mức chiết khấu 200 – 400 đồng/lít, có thời điểm chỉ 100 – 200 đồng/lít.

