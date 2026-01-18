HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bộ Công Thương "hỏa tốc" tháo gỡ vướng mắc cho các lô hàng hóa chất

Lê Thúy

(NLĐO) - Bộ Công Thương vừa gửi công văn tới Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, TP về phối hợp thực hiện Luật Hóa chất số 69 năm 2025.

Để hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất, Bộ Công Thương cho biết các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành và có hiệu lực từ 17-1-2026, bao gồm: Nghị định số 24 năm 2026 ngày 17-1 của Chính phủ quy định các danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hóa chất; Nghị định số 25 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và các biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất; Nghị định số 26 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa…

Bộ Công Thương hỏa tốc tháo gỡ lô hàng hóa chất mắc kẹt - Ảnh 1.

Bộ Công Thương hỏa tốc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Luật Hóa chất. Ảnh: Minh họa

Theo đó, nhằm kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo đảm không làm gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào sản xuất và tránh phát sinh chi phí logistics của doanh nghiệp, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai, công bố và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định, đặc biệt là thủ tục cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất; bảo đảm tính kịp thời, minh bạch và thống nhất trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Có thể xử lý hồ sơ bằng bản giấy để tháo gỡ khó khăn cho các lô hàng hóa chất

Trong thời gian chưa thể triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính không bị gián đoạn, đề nghị thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ bằng hình thức bản giấy theo quy định.

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Trước đó, Sở Công thương TPHCM đã có công văn gửi các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hóa chất trên địa bàn, thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực này.

Theo Sở Công thương TPHCM, nguyên nhân là đến nay các nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất 2025 quy định chi tiết về danh mục hóa chất, biểu mẫu, trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận vẫn chưa được ban hành.

Do đó, cơ quan quản lý chưa có đủ cơ sở pháp lý cũng như hướng dẫn cụ thể để thẩm định, giải quyết hồ sơ theo quy định mới.

Sở Công thương TPHCM đã có công văn báo cáo Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) về những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Luật Hóa chất 2025, đồng thời kiến nghị sớm ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm tạo điều kiện cho hoạt động quản lý nhà nước và sản xuất, kinh doanh hóa chất.

