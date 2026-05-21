Thời gian gần đây, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương ghi nhận thông tin phản ánh liên quan đến việc một số nền tảng thương mại điện tử điều chỉnh, áp dụng các chính sách phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng kể từ tháng 5-2026, trong đó có Shopee và TikTok Shop.



Theo phản ánh và thông tin thị trường, việc điều chỉnh tăng các loại phí cố định, phí xử lý giao dịch và một số loại phí dịch vụ có thể tác động đáng kể đến chi phí vận hành chung của các nhà bán hàng trên nền tảng, từ đó, gián tiếp ảnh hưởng đến giá bán dành cho người tiêu dùng cũng như môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Đề nghị Shopee, TikTok Shop cung cấp thông tin về chính sách tăng phí

Trên cơ sở các thông tin, phản ánh tiếp nhận được, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 18-5, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác rà soát, giám sát theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, đồng thời, đề nghị doanh nghiệp cử đại diện làm việc với Ủy ban Cạnh tranh quốc gia để trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc áp dụng và điều chỉnh các chính sách phí đối với người bán hàng trên nền tảng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng đang tiếp tục làm việc với các nhà bán hàng và các đơn vị liên quan nhằm thu thập thêm thông tin, đánh giá tác động của các việc điều chỉnh chính sách phí nói trên của một số nền tảng số đối với môi trường cạnh tranh, hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên môi trường số tại Việt Nam.

Trước đó, hai nền tảng thương mại điện tử Shopee và TikTok Shop ra thông báo tăng phí đối với một số ngành hàng.

Từ ngày 23-5, Shopee Việt Nam tiếp tục điều chỉnh phí cố định đối với nhiều ngành hàng trên sàn thương mại điện tử. Ngành sức khỏe và sắc đẹp tăng thêm khoảng 3%, nâng mức phí lên 16% - 17%. Nhóm phụ kiện điện tử như cáp sạc, ốp lưng, kính cường lực… cũng tăng khoảng 4%, lên mức 15%.

Trong khi đó, TikTok Shop Việt Nam cũng vừa điều chỉnh tăng phí hoa hồng từ sau ngày 9-5. Trong đó, ngành thời trang tăng từ 14,6% lên 16,1%; nhóm mẹ và bé tăng từ 14,5% lên 17,8%.

Theo số liệu tổng hợp từ Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2025 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), dữ liệu phân tích của Metric.vn và các báo cáo thị trường liên quan, quy mô tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ giao dịch (GMV) thương mại điện tử B2C tại Việt Nam năm 2025 ước đạt khoảng 31-32 tỉ USD, tăng khoảng 25-27% so với năm 2024 và thuộc nhóm thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực ASEAN.

Dự báo trong năm 2026, quy mô thị trường có thể đạt khoảng 35-40 tỉ USD, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh nhờ tỷ lệ người dùng Internet cao, dân số trẻ và sự phát triển của xu hướng "shoppertainment" - mua sắm kết hợp giải trí thông qua video ngắn và livestream.

Trong bối cảnh đó, Shopee và TikTok Shop tiếp tục giữ vị trí trong danh sách 10 nền tảng dẫn đầu thị trường thương mại điện tử B2C tại Việt Nam.