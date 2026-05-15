Kinh tế

Shopee và TikTok Shop đồng loạt ra thông báo quan trọng

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Hai nền tảng thương mại điện tử Shopee và TikTok Shop vừa ra thông báo tăng phí đối với một số ngành hàng.

Từ ngày 23-5, Shopee Việt Nam tiếp tục điều chỉnh phí cố định đối với nhiều ngành hàng trên sàn thương mại điện tử. Theo thông báo mới, một số nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu sẽ được giảm 1% phí cố định nhằm hỗ trợ nhà bán và kích cầu mua sắm.

Các ngành hàng được giảm phí gồm đồ uống (nước tinh khiết), thực phẩm khô, sản phẩm chăm sóc da cho bé, đồ tắm gội cho bé và một số mặt hàng gia dụng như chổi, cây lau nhà, túi rác, khăn giấy, giấy ướt…

Ở chiều ngược lại, nhiều nhóm hàng khác lại tăng phí. Đáng chú ý, ngành sức khỏe và sắc đẹp tăng thêm khoảng 3%, nâng mức phí lên 16% - 17%. Nhóm phụ kiện điện tử như cáp sạc, ốp lưng, kính cường lực… cũng tăng khoảng 4%, lên mức 15%.

Không chỉ Shopee, TikTok Shop Việt Nam cũng vừa điều chỉnh tăng phí hoa hồng từ sau ngày 9-5. Trong đó, ngành thời trang tăng từ 14,6% lên 16,1%; nhóm mẹ và bé tăng từ 14,5% lên 17,8%.

Shopee và TikTok Shop tăng phí: Thông báo quan trọng cho nhà bán hàng 2026 - Ảnh 1.

Shopee điều chỉnh phí cố định từ 23-5

Theo nhiều nhà bán hàng, việc các sàn liên tục điều chỉnh phí khiến tổng chi phí bán hàng hiện nay đã lên khoảng 23% - 24% doanh thu, chưa bao gồm chi phí quảng cáo, khuyến mãi và vận hành.

Dữ liệu từ nền tảng phân tích thương mại điện tử Metric.vn cho thấy trong năm 2025, thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tập trung vào hai nền tảng lớn là Shopee và TikTok Shop với tổng thị phần khoảng 97%. Trong đó, Shopee chiếm hơn 56%, còn TikTok Shop đạt hơn 41%.

Shopee và TikTok Shop tăng phí: Thông báo quan trọng cho nhà bán hàng 2026 - Ảnh 2.

TikTok Shop tăng phí hoa hồng từ 9-5

Về phía Shopee, doanh nghiệp cho biết vẫn duy trì nhiều chính sách hỗ trợ người bán mới. Ngoài chương trình miễn phí cố định trong 30 ngày đầu, sàn tiếp tục mở rộng ưu đãi cho các nhà bán đăng sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn từ 1-1 đến 31-5-2026.

Theo đó, với ngành hàng có phí cố định dưới 6%, nhà bán sẽ được giảm 50% phí từ ngày 1-6 đến 31-8. Với các ngành hàng có mức phí từ 6% trở lên, mức giảm là 3% trong cùng thời gian.

Trước đó, từ ngày 1-5, Shopee cũng đã tăng phí xử lý giao dịch từ 5% lên 6%. Theo sàn này, khoản phí được sử dụng cho các hoạt động xử lý thanh toán, đối soát và vận hành hệ thống trong bối cảnh lưu lượng giao dịch tiếp tục tăng cao.

Việc các sàn thương mại điện tử đồng loạt điều chỉnh phí đang tạo thêm áp lực lên người bán, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và chi phí quảng cáo liên tục tăng.

Người bán hàng trên Shopee vừa nhận thông báo quan trọng

Người bán hàng trên Shopee vừa nhận thông báo quan trọng

(NLĐO)- Theo dữ liệu nội bộ của Shopee, trong quý I/2026, tổng số lượng đơn hàng của các ngành hàng này cao gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

(NLĐO) - Dù thứ hạng không thay đổi, khoảng cách giữa Shopee và TikTok Shop đã thu hẹp đáng kể.

(NLĐO)- Lý do người mua bị hủy đơn có thể người bán không giao hàng cho đơn vị vận chuyển; người mua chưa hoàn tất thanh toán cho các đơn trả trước...

