Shopee, TikTok Shop liên tục tăng phí, cuộc đua giá rẻ trên sàn sắp kết thúc?

Việc Shopee và TikTok Shop đồng loạt điều chỉnh tăng phí bán hàng những ngày gần đây đang khiến nhiều nhà bán trên sàn thương mại điện tử thêm áp lực.

Theo thông báo từ các nền tảng, mức tăng dao động khoảng 2% - 4% tùy ngành hàng, kéo tổng chi phí mà người bán phải gánh lên mức hơn 25% doanh thu nếu cộng thêm quảng cáo, tiếp thị liên kết (affiliate), vận hành và chi phí hoàn trả hàng.

Không ít nhà bán cho biết họ đang đứng trước bài toán khó: giữ nguyên giá để duy trì khách hàng hay tăng giá nhằm bảo đảm lợi nhuận trong bối cảnh biên lãi ngày càng thu hẹp.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Nhật Hào (ngụ TPHCM), một nhà bán đồ gia dụng giá rẻ trên các sàn, cho biết hiện anh vẫn cố giữ giá bán dù lợi nhuận giảm thêm vài phần trăm.

Theo anh, với các mặt hàng có giá chỉ hơn 30.000 đồng/sản phẩm, dư địa tăng giá không còn nhiều. "Chi phí vận hành đã giảm tối đa, còn phía nhà cung cấp cũng khó giảm thêm giá. Trước mắt, tôi vẫn giữ giá để giữ khách nhưng về lâu dài chắc chắn phải điều chỉnh nhẹ để bảo đảm hiệu quả kinh doanh" - anh Hào nói.

Tương tự, ông Nguyễn Lê Thái Hòa, giám đốc Công ty TNHH Hòa Mai, chuyên kinh doanh dụng cụ gỗ, cho biết việc tăng giá bán trên sàn hiện không dễ như trước. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp của ông chỉ tăng khoảng 5% giá bán ở một số sản phẩm do chi phí nhiên liệu và vận chuyển tăng. Tuy nhiên, sau khi trừ các khoản phí mới của sàn cùng chi phí vận hành, đổi trả và rủi ro hư hỏng, lợi nhuận ròng chỉ còn khoảng 7% - 10%.

"Người bán buộc phải tính toán rất kỹ trước khi tăng giá, vì chỉ cần giá cao hơn đối thủ một chút là khách hàng có thể chuyển sang gian hàng khác" - ông nói.

Nhà bán đang xoay xở trước áp lực tăng phí của sàn thương mại điện tử

Trên nhiều hội nhóm kinh doanh trực tuyến, không ít người bán bày tỏ sự lo lắng khi chi phí ngày càng tăng nhưng khả năng cạnh tranh lại giảm dần. Một số cho biết sau khi cộng toàn bộ chi phí, lợi nhuận gần như không còn đáng kể.

Nhiều cửa hàng đang tính toán mở rộng sang các kênh khác như Facebook, website riêng hoặc kết hợp bán offline để giảm phụ thuộc vào sàn thương mại điện tử.

Anh Lê Hải Vũ, nhà sáng lập thương hiệu phụ kiện công nghệ Velasboost, nhận định biên lợi nhuận của ngành hàng điện tử vốn đã thấp, thường chỉ khoảng 5% - 8% sau khi trừ chi phí. Vì vậy, việc tăng phí gần đây gần như "ăn hết" phần lợi nhuận còn lại nếu người bán không tăng giá.

Tuy nhiên, theo anh Vũ, tăng giá bán cũng không phải giải pháp tối ưu bởi sức mua hiện nay khá nhạy cảm với giá. Khi sản phẩm bị đẩy giá lên quá cao so với giá trị thực, người tiêu dùng sẽ cân nhắc kỹ hơn hoặc chuyển sang lựa chọn khác rẻ hơn.

Anh Vũ mong cơ quan quản lý theo dõi sát chính sách phí của các nền tảng lớn nhằm bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh tạo thêm áp lực quá lớn cho cộng đồng bán hàng trong nước. "Nếu doanh nghiệp nội ngày càng khó cạnh tranh, thị trường sẽ dần bị thay thế bởi các thương hiệu nước ngoài có tiềm lực mạnh hơn" - anh Vũ nói.