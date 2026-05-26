Bộ Công Thương nói chưa nhận được khiếu nại về chất lượng xăng E10

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bộ Công Thương nói chưa nhận được khiếu nại về chất lượng xăng E10

Thùy Linh

(NLĐO) - Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đã phân phối xăng E10 chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10.

Bộ Công Thương ngày 26-5 đã thông tin về quá trình xây dựng và ban hành thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7-11-2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Bộ Công Thương khẳng định chất lượng xăng E10 không có khiếu nại năm 2026 - Ảnh 1.

Xăng E10 sẽ được triển khai bán trên toàn quốc từ 1-6

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, thực tế phân phối xăng E5 trên toàn quốc từ tháng 1-2018 và thử nghiệm cũng như phân phối xăng E10 từ tháng 8-2025 ở một số địa phương và từ giữa tháng 5-2026 trên phạm vi toàn quốc của PVOil và Petrolimex, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đã phân phối xăng E10 chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ từ phía người sử dụng xăng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay việc sử dụng xăng E10 giúp giảm phát thải các loại khí nhà kính, bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt qua quá trình khai thác.

"Theo kinh nghiệm quốc tế, hiện nay đã có hơn 60 nước đã sử dụng xăng E10, thậm chí là E15 và cao hơn nữa" - Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng cũng cho biết qua tiến hành kiểm tra cũng như lấy ý kiến, đánh giá của các nhà sản xuất, hiệp hội ô tô xe máy, tất cả các loại xe đều phù hợp để sử dụng xăng E10.

Liên quan đến chất lượng xăng dầu, đặc biệt là xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng cần phải quan tâm đến một số chỉ tiêu. Thứ nhất, xăng gốc phối trộn với ethanol; thứ hai, tỷ trọng phối trộn để đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; thứ ba, kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở phối trộn cũng như các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Cùng với đó, phải triển khai thường xuyên tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng để kịp thời cùng với các lực lượng chức năng xử lý ngay và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng một cách đầy đủ hơn trong thời gian tới.

Tin liên quan

Sử dụng xăng E10, từng loại phương tiện tương thích ra sao?

Sử dụng xăng E10, từng loại phương tiện tương thích ra sao?

(NLĐO) - Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô, xe máy cho biết cơ bản các đời xe đều tương thích, nhưng có lưu ý với một số dòng xe.

Nhiều chủ xe vẫn còn băn khoăn về xăng E10

(NLĐO) - Dù được đánh giá thân thiện hơn với môi trường, xăng E10 vẫn khiến không ít chủ xe lo lắng về khả năng tương thích và ảnh hưởng đến động cơ

Sát ngày bán xăng E10 trên toàn quốc, Bộ Công Thương có chỉ đạo

(NLĐO) - Bộ Công Thương có công văn số 3673 gửi UBND các tỉnh, TP về việc tăng cường các hoạt động truyền thông về xăng E10.

Bộ Công Thương xăng sinh học xăng E10 xăng sinh học E10 tác động của xăng E10 tới động cơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo