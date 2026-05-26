Bộ Công Thương nói chưa nhận được khiếu nại về chất lượng xăng E10

Bộ Công Thương ngày 26-5 đã thông tin về quá trình xây dựng và ban hành thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7-11-2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.



Xăng E10 sẽ được triển khai bán trên toàn quốc từ 1-6

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, thực tế phân phối xăng E5 trên toàn quốc từ tháng 1-2018 và thử nghiệm cũng như phân phối xăng E10 từ tháng 8-2025 ở một số địa phương và từ giữa tháng 5-2026 trên phạm vi toàn quốc của PVOil và Petrolimex, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đã phân phối xăng E10 chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ từ phía người sử dụng xăng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay việc sử dụng xăng E10 giúp giảm phát thải các loại khí nhà kính, bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt qua quá trình khai thác.

"Theo kinh nghiệm quốc tế, hiện nay đã có hơn 60 nước đã sử dụng xăng E10, thậm chí là E15 và cao hơn nữa" - Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng cũng cho biết qua tiến hành kiểm tra cũng như lấy ý kiến, đánh giá của các nhà sản xuất, hiệp hội ô tô xe máy, tất cả các loại xe đều phù hợp để sử dụng xăng E10.

Liên quan đến chất lượng xăng dầu, đặc biệt là xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng cần phải quan tâm đến một số chỉ tiêu. Thứ nhất, xăng gốc phối trộn với ethanol; thứ hai, tỷ trọng phối trộn để đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; thứ ba, kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở phối trộn cũng như các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Cùng với đó, phải triển khai thường xuyên tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng để kịp thời cùng với các lực lượng chức năng xử lý ngay và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng một cách đầy đủ hơn trong thời gian tới.