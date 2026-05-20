Kinh tế

Xăng E10 bán trên toàn quốc từ 1-6, sẽ có giá hấp dẫn hơn xăng khoáng

Thùy Linh

(NLĐO) - Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường để tạo chênh lệch giá hấp dẫn giữa xăng sinh học E10 và xăng khoáng.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ Ban hành quy định về việc đẩy nhanh triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10.

Xăng E10 sẽ bán trên toàn quốc từ 1-6-2026

Về lộ trình, dự thảo Nghị quyết nêu rõ giai đoạn 1 (đến 31-5-2026), khuyến khích các doanh nghiệp đã sẵn sàng nguồn cung E10, hạ tầng phối trộn và phân phối đến người tiêu dùng xăng (PVOil, Petrolimex) mở rộng pha chế, phối trộn, phân phối xăng E10 đến người dùng trong hệ thống của mình, các doanh nghiệp còn lại bằng nhiều giải pháp (mua xăng sinh học E5, E10 từ các doanh nghiệp có khả năng cung cấp) để thực hiện việc chuyển đổi sang phân phối xăng sinh học trong khi chờ hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng phối trộn.

Giai đoạn 2 (từ 1-6-2026), triển khai đồng loạt phân phối xăng E5, E10 trên phạm vi toàn quốc theo đúng quy định tại Thông tư số 50/2025/TTBCT.

Theo đó, kể từ ngày 1-6-2026, mặt hàng E10RON95-III được xác định để thực hiện công bố giá cơ sở.

Nhiều giải pháp khuyến khích sử dụng xăng E10

Để khuyến khích sử dụng xăng E10, dự thảo Nghị quyết đưa ra nhiều giải pháp. Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường cụ thể cho mặt hàng xăng sinh học E5, E10… để tạo chênh lệch giá hấp dẫn giữa xăng sinh học và xăng khoáng.

Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất các chính sách theo hướng khuyến khích phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học, sử dụng xăng sinh học ổn định lâu dài.

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thuê dịch vụ thử nghiệm và đơn giản hóa quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học và chính sách khuyến khích sản xuất E100 trong nước bền vững. Đánh giá và công bố các chỉ số về giảm phát thải khi sử dụng xăng E5, E10 để phục vụ công tác truyền thông.

UBND các tỉnh, TP chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưu chứa, phân phối xăng sinh học; Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E5, E10 lưu thông trên địa bàn.

Các thương nhân kinh doanh xăng dầu và doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu nhiên liệu sinh học chủ động kế hoạch tạo nguồn xăng khoáng và E100, nâng cấp hạ tầng phối trộn và hệ thống phân phối, xây dựng kế hoạch chuyển đổi kinh doanh mặt hàng xăng E10 tại hệ thống phân phối của thương nhân hoàn thành trước thời điểm 1-6-2026. Nghiêm túc thực hiện lộ trình chuyển đổi và đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng quy chuẩn.

