Xăng E10 sẵn sàng cung ứng

LÊ THÚY - NGUYỄN HẢI

Cần duy trì giá xăng sinh học ở mức hợp lý để khuyến khích người tiêu dùng, đồng thời có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp

Tại văn bản mới đây của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã chỉ đạo triển khai sớm lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Thực hiện chỉ đạo, nhiều doanh nghiệp (DN) xăng dầu gấp rút hoàn tất việc thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 95.

Bắt đầu dừng kinh doanh xăng khoáng

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bán xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ 15-5.

Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM (Saigon Petro) cũng dự kiến cung cấp xăng E10 RON 95-III từ ngày 15-5, đồng thời dừng kinh doanh xăng RON 95-III sau ngày 31-5. Ông Quỳnh Ngọc Thành, Trưởng Phòng Kinh doanh Xăng dầu Saigon Petro, khẳng định cơ sở vật chất, điều kiện pha chế của DN bảo đảm cung cấp nguồn xăng E10 ra thị trường.

Trong khi đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thông tin hệ thống đã kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4-2025, đạt độ phủ 80% số cửa hàng vào ngày 15-5 và dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi vào ngày 20-5.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Petrolimex Sài Gòn, khẳng định nguồn cung xăng E10 đủ cung cấp trong hệ thống lẫn hệ thống nhượng quyền bên ngoài. Hiện DN triển khai kinh doanh xăng E10 theo hình thức cuốn chiếu và sẽ hoàn tất chuyển đổi trước ngày 1-6.

Tại TP HCM, Petrolimex đã triển khai bán xăng E10 được hơn 8 tháng (từ 1-8-2025). DN khẳng định thị trường chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng. Phản ứng từ phía người tiêu dùng ngày càng tích cực khi sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 40% so với thời điểm bắt đầu thí điểm, đạt 3.000-4.000 m3/ngày trong thời gian gần đây.

Về kế hoạch nguồn cung ethanol phục vụ sản xuất xăng E10, đại diện Petrolimex cho hay ngay từ tháng 4-2026, tập đoàn đã tạo nguồn gần 40.000 m3, đưa về các đầu cảng, điểm pha chế. Theo kế hoạch, trong các tháng còn lại của năm 2026, Petrolimex sẽ tiếp tục chủ động tạo nguồn ethanol đáp ứng đủ nhu cầu pha chế. Đối với xăng khoáng đầu vào để phục vụ pha chế xăng sinh học, tập đoàn đã ký các hợp đồng dài hạn (term) từ nguồn trong nước và nhập khẩu.

Với nhóm DN tư nhân, kế hoạch chuyển đổi sang xăng E10 cũng đang được đẩy nhanh. Sở hữu 6 cửa hàng và 10 đại lý xăng dầu, bà Nguyễn Thị Sinh, Giám đốc Công ty Xăng dầu Chiến Thắng (Lào Cai), cho biết DN đang theo dõi, chuẩn bị để sẵn sàng chuyển đổi theo lộ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, điều DN này băn khoăn nhất vẫn là thay đổi thói quen của người tiêu dùng. "Khách hàng của chúng tôi chủ yếu di chuyển ở địa hình đồi, dốc nên đòi hỏi nhiên liệu sinh học không làm ảnh hưởng tới khả năng vận hành, động cơ xe. Ngoài ra, cần đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 để người dân tin tưởng, yên tâm sử dụng, song song với duy trì mức giá hợp lý" - bà Sinh bày tỏ.

Xăng E10 sẵn sàng cung ứng - Ảnh 1.

Nhiều cây xăng tại TP HCM đã triển khai bán xăng sinh học E10Ảnh: NGUYỄN HẢI

Lợi thế về giá

Theo ghi nhận ngày 14-5 tại TP HCM, sản phẩm xăng sinh học E10 đã hiện diện ở hầu hết cây xăng. Ông Phạm Anh Tuấn, Cửa hàng Trưởng cửa hàng số 3 Petrolimex, cho biết từ hôm nay, 15-5, cửa hàng sẽ chuyển đổi từ xăng E10 RON 95-III lên E10 RON 95-V. Từ đầu tuần tới, cửa hàng sẽ ngừng kinh doanh xăng khoáng để chuyển sang bán 100% xăng E10. Về sản lượng tiêu thụ, theo ông Tuấn, có những tín hiệu tích cực khi sản lượng mỗi ngày đã tăng lên khoảng 1 m3, gấp đôi thời điểm mở bán vào năm ngoái.

"Chúng tôi cần thêm vài ngày để bán dứt điểm xăng khoáng còn tồn, làm vệ sinh bồn chứa và nhập xăng E10 về. Ngoài ra, còn phải khai báo kỹ thuật hầm chứa, nguồn hàng, kiểm tra hàng mới" - ông Tuấn cho hay.

Tại cửa hàng xăng dầu trên đường Trần Não (phường An Khánh), ông Nguyễn Huy Hậu, cửa hàng trưởng, cũng cho biết cửa hàng có 6 bồn chứa nên việc chuyển đổi sang E10 cần thêm thời gian để xử lý từng bồn. Hiện mỗi ngày, cửa hàng tiêu thụ khoảng 5 khối xăng E10 và dự kiến hoàn tất chuyển đổi hoàn toàn sang xăng sinh học trước ngày 25-5.

Một số DN như Petrolimex, PVOIL... trong kỳ điều hành ngày 14-5 đã công bố giá bán xăng E10 RON 95-III là 23.450 đồng/lít, thấp hơn xăng khoáng RON 95-III khoảng 600 đồng/lít.

PGS-TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, phân tích: Khi giá xăng sinh học và xăng khoáng chênh lệch đủ hấp dẫn, người tiêu dùng sẽ chủ động lựa chọn xăng sinh học, từ đó hình thành thói quen tiêu dùng mới. Vì vậy, trong giai đoạn đầu, cần có cơ chế điều tiết hoặc hỗ trợ giá cho người tiêu dùng nhằm tạo cú hích cho thị trường. Tương tự, với DN, cần chính sách thiết kế đồng bộ, giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và tạo niềm tin đầu tư dài hạn. Bởi nếu chi phí gia tăng trong khi biên lợi nhuận giảm, DN sẽ không mặn mà tham gia thị trường xăng sinh học.

Đồng quan điểm, TS Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công Thương, cũng cho rằng chính sách cần được tháo gỡ theo hướng tạo thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, phối trộn và phân phối xăng sinh học tới người tiêu dùng với giá cả thấp nhất. Trong đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung xăng, ethanol; tăng cường năng lực phối trộn của DN; tháo gỡ một số quy định về mặt kỹ thuật. 

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15 giờ ngày 14-5, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo giảm giá xăng, dầu từ 276-656 đồng/lít, kg tùy mặt hàng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 656 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, về mức không cao hơn 23.134 đồng/lít; giá xăng RON95-III không cao hơn 24.078 đồng/lít, giảm 276 đồng/lít so với hiện hành. Tương tự, dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/lít còn 27.226 đồng/lít; dầu madút giảm 587 đồng/kg xuống mức không cao hơn 20.585 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

T.Linh


Những điều cần biết về xăng E10, nhiên liệu sắp thay thế xăng RON92, RON95?

(NLĐO) - Xăng sinh học E10 có ảnh hưởng tới động cơ, bảo vệ môi trường ra sao, giá có rẻ hơn xăng khoáng… là nhiều câu hỏi mà người dùng quan tâm.

