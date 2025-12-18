HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Bỏ dở trận chung kết Việt Nam - Thái Lan vì... nhặt được chiếc ví

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Ngay trong đêm, Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) đã phối hợp xác minh, trao trả lại chiếc ví cho người đánh rơi

Tối 18-12, Công an phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa tổ chức trao trả lại chiếc ví chứa giấy tờ tuỳ thân, thẻ ngân hàng và tiền mặt cho người đánh rơi.

Trước đó, vào tối cùng ngày, anh Trần Quốc Nam (30 tuổi, chủ một quán phở ở khu phố 3 (phường 3 cũ), phường Quảng Trị), nhặt được 1 chiếc ví màu đen do khách hàng đánh rơi. 

Bên trong chiếc ví này có nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng và 2.500.000 đồng.

Bỏ dở trận chung kết bóng đá Việt Nam - Thái Lan vì khách đánh rơi chiếc ví - Ảnh 1.

Ngay khi trận chung kết bóng đá Việt Nam - Thái Lan diễn ra, anh Trần Quốc Nam trả lại chiếc ví cho chủ nhân đánh rơi. Ảnh: Công an phường Quảng Trị

Mặc dù lúc này trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đang diễn ra hấp dẫn, nhưng nghĩ đến tâm trạng lo lắng của người đánh rơi tài sản nên anh Trần Quốc Nam đã đến ngay Công an phường Quảng Trị trình báo, giao nộp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ trực ban Công an phường Quảng Trị đã nhanh chóng xác minh, làm rõ chủ sở hữu chiếc ví anh Quốc Nam nhặt được là của chị Lý Thị Quỳnh Như (ngụ tại Hải Lăng, Quảng Trị). Công an phường Quảng Trị đã tiến hành trao trả chiếc ví cho chị Như ngay trong đêm 18-12.

Nhận lại tài sản, chị Lý Thị Quỳnh Như không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Trần Quốc Nam cùng lực lượng Công an phường Quảng Trị.

Tin liên quan

Nam thanh niên ở Quảng Trị trả lại số tiền lớn chuyển nhầm qua tài khoản

Nam thanh niên ở Quảng Trị trả lại số tiền lớn chuyển nhầm qua tài khoản

(NLĐO) - Người nhận số tiền lớn chuyển nhầm qua tài khoản đã phối hợp với cơ quan công an để trả lại số tiền nhận được

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Công an nêu lý do chưa khởi tố

(NLĐO) - Đến ngày 3-12, người chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vẫn chưa nhận lại tiền, trong khi đó cơ quan công an tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Luật sư nêu 2 tình huống pháp lý

(NLĐO) - Luật sư cho biết người phụ nữ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng ở Quảng Trị có thể khởi kiện ra toà để đòi lại tiền

công an thẻ ngân hàng chủ sở hữu SEA Games 33 Việt Nam - Thái Lan nhặt được chiếc ví Công an phường Quảng Trị trực ban công an chung kết Việt Nam - Thái Lan
