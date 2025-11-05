Bộ đội giúp dân chèn, chống nhà cửa, ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), trong 2 ngày 4 và 5-11, Sư đoàn 315 khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả lụt, bão.

Cán bộ, chiến sĩ sư đoàn phối hợp cùng với chính quyền và người dân địa phương gia cố các điểm sạt lở tại tuyến kè dọc sông Thu Bồn và bờ biển An Bàng (Đà Nẵng) đồng thời phân công cán bộ, chiến sĩ giúp dân chèn, chống nhà cửa, các công trình công cộng; tích cực tuyên truyền cho về tính chất, mức độ ảnh hưởng nguy hiểm của bão số 13.

Với phương "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), "3 sẵn sàng" (sẵn sàng phòng ngừa chủ động, sẵn sàng ứng phó kịp thời, sẵn sàng khắc phục khẩn trương, hiệu quả), cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 đã tích cực, nỗ lực, nêu cao tinh thần chủ động trong phòng chống, ứng phó với bão số 13, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.