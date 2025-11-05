HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Muôn cách chống bão số 13 Kalmaegi của người dân Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) – Người dân các địa phương tỉnh Quảng Ngãi dùng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ.

Ngay từ sáng 5-11, người dân cùng chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung ứng phó bão số 13 Kalmaegi.

Muôn cách chống bão số 13 Kalmaegi của người dân Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Bộ đội giúp người dân Quảng Ngãi gia cố mái, chống bão số 13

Tại nhiều nơi, lực lượng quân đội, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên… được huy động đến từng thôn, xóm kiểm tra các khu vực xung yếu, giúp người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây cối.

Muôn cách chống bão số 13 Kalmaegi của người dân Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Bộ đội giúp người dân Quảng Ngãi gia cố mái, chống bão số 13

Ông Nguyễn Văn Tuấn (63 tuổi, ngụ thôn Lương Đông Bắc, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết để chủ động ứng phó, gia đình ông dùng bao ni lông bơm nước vào để gia cố mái tôn. "Cơn bão số 13 mạnh quá! Bây giờ mình phải lo mua bao, đè nước lên giữ mái, che chắn kỹ lưỡng trong nhà cho được bình an. Nếu không làm, nguy cơ bị bão thổi bay" - ông Tuấn nói.

Muôn cách chống bão số 13 Kalmaegi của người dân Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Lực lượng dân quân xã gia cố các trụ sở trường học trước khi bão 13 đổ bộ

Muôn cách chống bão số 13 Kalmaegi của người dân Quảng Ngãi - Ảnh 4.

Người dân dùng các thùng đựng nước gia cố mái chống bão 13

Bà Nguyễn Thị Khi (64 tuổi, ngụ khu dân cư số 13, thôn Minh Tân Nam, xã Mỏ Cày) cho biết bà rất lo lắng khi nghe thông tin bão số 13 sắp đổ bộ. "May có các chú bộ đội tới giúp chằng chống nhà cửa, chứ tôi lớn tuổi rồi không thể làm gì được hết" - bà Khi nói.

Người dân Quảng Ngãi dùng bao nước gia cố mái tôn chống bão số 13

Trung tá Nguyễn Tiến Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đức Minh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, kiểm đếm các hộ dân sinh sống trong nhà tạm bợ, có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng khi bão đổ bộ để triển khai kế hoạch di dời đến nơi an toàn đồng thời kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi neo đậu tránh trú.

Muôn cách chống bão số 13 Kalmaegi của người dân Quảng Ngãi - Ảnh 5.

Bộ đội giúp dân Lý Sơn gia cố mái trước khi bão đổ bộ

Muôn cách chống bão số 13 Kalmaegi của người dân Quảng Ngãi - Ảnh 6.

Bộ đội giúp dân Lý Sơn gia cố mái trước khi bão đổ bộ

"Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, hậu cần, nhân lực và vật chất, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân. Công tác chằng chống nhà cửa được triển khai đồng loạt và dự kiến hoàn thành trước khi bão đổ bộ khoảng nửa ngày để bảo đảm an toàn" - Trung tá Hải thông tin.

Muôn cách chống bão số 13 Kalmaegi của người dân Quảng Ngãi - Ảnh 7.

Người dân Quảng Ngãi cắt tỉa cây cối trước khi bão 13 đổ bộ

Tính đến trưa 5-11, tỉnh Quảng Ngãi đã kêu gọi toàn bộ hơn 6.000 tàu cá đến nơi an toàn, đảm bảo 17 giờ ngày 5-11 sẽ sắp xếp xong, đưa các thuyền viên rời tàu tránh trú bão.

Tại vùng biển Dung Quất hiện có một tàu hàng nước ngoài chở 175.000 tấn bị mắc cạn, xuất hiện lỗ thủng, nước tràn vào. Tỉnh đã chỉ đạo chủ tàu và các đơn vị liên quan triển khai các phương án cần thiết để ứng cứu và ứng phó sự cố tràn dầu nếu có sự cố xảy ra.

bão số 13 Kalmaegi
