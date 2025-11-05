HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gia Lai lập sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Đức Anh

(NLĐO) – Tỉnh Gia Lai đã kích hoạt toàn bộ lực lượng để ứng phó bão số 13 Kalmaegi đang tiến nhanh vào đất liền.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), ngày 5-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã kích hoạt toàn bộ lực lượng ứng phó, phân công lãnh đạo tỉnh, sở, ngành phụ trách từng địa bàn để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão.

Gia Lai lập sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 1.

Ngày 5-11, lực lượng quân đội tỉnh Gia Lai bắt đầu cơ động về các địa bàn xung yếu.

Theo đó, Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại phường An Nhơn, do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn – Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh – làm trưởng ban. Các Phó Trưởng ban gồm ông Cao Thanh Thương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Đại tá Nguyễn Thế Vinh – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Thiếu tướng Lê Quang Nhân – Giám đốc Công an tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh được phân công phụ trách cụ thể: ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: các phường khu vực Quy Nhơn; ông Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: các xã An Lão; ông Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy: các xã Hoài Ân; ông Mai Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: các xã Phù Cát; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: các xã Tây Sơn; ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: các xã Vĩnh Thạnh; ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: các phường Hoài Nhơn; ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: các xã Phù Mỹ; ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: các xã Tuy Phước; ông Trần Cang, Giám đốc Sở Tài chính: các xã Vân Canh; ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: các xã Gia Lai Tây.

Sở Chỉ huy tiền phương duy trì trực 24/24 giờ, điều phối lực lượng, phương tiện, báo cáo nhanh định kỳ và đột xuất. Các tổ phụ trách địa bàn kiểm tra sơ tán dân, bảo vệ hồ đập, thực hiện phương châm "4 tại chỗ" và sau bão trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả, tổng hợp thiệt hại, đề xuất hỗ trợ kịp thời.

tỉnh Gia Lai ứng phó bão phòng chống bão Sở chỉ huy bão số 13 Kalmaegi
    Thông báo