HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Nhật Kim Anh kêu cứu

Thùy Trang

(NLĐO) - Nhật Kim Anh đang cầu cứu mọi người vì bất công: "tin xạo thì vài chục ngàn người xem, tin đính chính chỉ vài trăm người xem...

Nhật Kim Anh cầu cứu

Nhật Kim Anh kêu cứu - Ảnh 1.

Nhật Kim Anh cầu cứu

Những ngày qua, thông tin diễn viên Nhật Kim Anh bị bắt lan rộng khắp mạng xã hội. Dù những thông tin này chưa được kiểm chứng nhưng tốc độ lan truyền chóng mặt khiến cư dân mạng, đặc biệt những người yêu mến diễn viên Nhật Kim Anh cảm thấy hoang mang. Trước diễn biến này, nữ diễn viên đã lên tiếng đính chính.

Nhật Kim Anh chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên con gái. Kèm theo đó, nữ nghệ sĩ nhắn nhủ: "Các cô chú yêu thương ơi! Xin hãy chọn lọc thông tin và coi những trang báo chính thống nha! Đừng coi những trang tin bịa đặt câu view nha!".

Không chỉ vậy, Nhật Kim Anh mới đây tiếp tục đăng tải clip mới cầu cứu. Nữ diễn viên mặc đồ đi chùa, cầu cứu khán giả vì các clip bịa đặt, vu khống cô đạt rất nhiều lượt xem.

Trong khi những clip đính chính sự thật thì lại ít người quan tâm. "Người ta đăng clip bôi nhọ, vu khống, bịa đặt thì lên tới 20 triệu view, rất nhiều người coi. Trong khi tôi đăng clip đính chính thì chỉ có 900 like. Cứu tôi với, khổ thân tôi quá" - cô trải lòng.

Cô nói thêm "Mọi người nếu theo dõi sẽ thấy chính những trang từng bôi nhọ, vu khống tôi thì bây giờ lại dùng 'chiêu' mới là lên xin lỗi, đính chính. Nhưng họ đính chính thì chẳng có ai coi cả. Trong khi lúc tung tin bịa đặt, giật gân thì rất nhiều người coi. Tôi rất mong quý vị khán giả hãy chọn lọc thông tin, theo dõi những trang báo chính thống để tiếp nhận thông tin chính xác".

Nỗi oan của Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh kêu cứu - Ảnh 2.

Nhật Kim Anh nhiều lần bị oan

Khi thông tin nổ ra, truyền thông cũng liên lạc với Nhật Kim Anh nhưng không liên lạc được. Điều đó khiến cho mối nghi ngờ về Nhật Kim Anh càng tăng cao. 

Tuy nhiên, thực tế, cô đang đi chùa cầu an cùng mẹ tại Đài Loan. "Chúng tôi đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý những tài khoản tung tin giả. Theo chúng tôi được biết, tài khoản tung tin là một kênh về cờ bạc, nên có thể họ cố ý câu view để thu hút người xem".

Đây không phải lần đầu tiên, Nhật Kim Anh vướng tin đồn khó kiểm soát. Trước đó, khi Mr Pip bị bắt vì lừa đảo, cõi mạng cũng tràn ngập thông tin về Nhật Kim Anh có liên quan đến nhân vật này. Thậm chí nhiều người còn đồn Nhật Kim Anh mới đẻ con cho Mr Pip.

Nói về điều này, Nhật Kim Anh cười lớn: "Tôi còn không biết Mr Pip là ai". Cô con gái của Nhật Kim Anh mà mọi người đồn đoán là cô bé lai, thật ra bé gái này là do Nhật Kim Anh thực hiện IVF (thụ tinh nhân tạo). Vậy nên, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cần phải được kiểm chứng thật kỹ trước khi đặt niềm tin vào đó và bình luận.

Nhật Kim Anh kêu cứu - Ảnh 3.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn là một doanh nhân

Song song với hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn là một doanh nhân. Cô hiện giữ vị trí giám đốc điều hành của một thương hiệu mỹ phẩm quy mô lớn và sở hữu khối tài sản ấn tượng, bao gồm biệt thự cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Mới đây, Nhật Kim Anh đã có buổi livestream trò chuyện với cư dân mạng. Trước đông đảo khán giả, nữ diễn viên sinh năm 1985 đã có chia sẻ thẳng thắn về chuyện làm nghề. Nhật Kim Anh thừa nhận hiện tại không còn quá nổi tiếng mà chỉ muốn cống hiến cho khán giả. Cô còn cho biết sẽ cắt tóc nếu như khán giả không còn quan tâm.

Cô viết: "Các cô chú anh chị nào yêu thương Kim Anh thì cứ vào coi chứ đừng có nói những lời cay nghiệt giúp em nhé. Cũng chẳng muốn níu kéo hào quang. Thật ra từ xưa tới giờ Kim Anh cũng làm gì có hào quang đâu mà níu kéo. Tức là mình cũng được khán giả yêu thương biết đến mình một chút thôi, cũng không phải nổi tiếng quá.

Kim Anh bây giờ cũng còn gì đâu mà cần quá nổi tiếng. Tôi chỉ nhận những bộ phim để cống hiến cho khán giả thôi. Lúc nào mà khán giả không còn thương mình nữa, thì Kim Anh sẽ cắt tóc ngắn luôn".

Tin liên quan

Nhật Kim Anh trở lại sau 3 năm đường đua

Nhật Kim Anh trở lại sau 3 năm đường đua

(NLĐO)- Sau 3 năm ấp ủ, ca sĩ Nhật Kim Anh tái xuất mảng âm nhạc với MV được đầu tư hoành tráng.

Phi Thanh Vân giờ là Tiến sĩ tâm lý Trường Đại học California

(NLĐO) - Dân mạng đồn Phi Thanh Vân đã chia tay chồng thứ 3, Phi Thanh Vân lên tiếng phản bác, cho rằng "bậy bạ", "vẫn đang rất hạnh phúc".

Lòng tự tôn còn lại của nghệ sĩ Thương Tín

(NLĐO) -Tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Thương Tín không cải thiện, ông thậm chí rơi vào trầm cảm.

Nhật Kim Anh diễn viên Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh cầu cứu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo