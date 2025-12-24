Nhật Kim Anh lên tiếng về tin đồn ồn ào vừa qua

Nhật Kim Anh quyết định lên tiếng không phải cho mình mà vì người khác

Diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh quyết định lên tiếng

. Phóng viên: Cảm xúc của chị thế nào khi mạng xã hội tràn ngập thông tin "Nhật Kim Anh bị bắt vì bán sản phẩm kém chất lượng"?

. Ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh:- Đây không phải lần đầu tiên Nhật Kim Anh vướng tin đồn. Nhưng so với những lần trước, tin đồn lần này gây ra những tổn thất vô cùng lớn mà tôi chưa ước lượng được.

Thực sự, dù "hỉ xả" cho rằng đây là một kiếp nạn thử thách tôi ở cõi ta bà nhưng tôi chưa từng nghĩ, mình trở thành nạn nhân của một trò đùa ác ý với mục đích câu view. Hệ quả mang đến là vô cùng tệ hại.

Tin đồn lấy thẳng tên tôi lên đồn, tôi gặp tổn thất là điều chắc chắn. Nhưng điều đau lòng nhất là tin đồn này có thể khiến cho hàng trăm nhân công của tôi mất việc. Thời điểm cuối năm sẽ khiến cuộc sống của họ thêm khó khăn hơn nếu mất việc.

Điều khiến Kim Anh buồn nhất không phải là tin đồn nhắm vào mình, mà là sự lo lắng mà khán giả và những người thương yêu phải chịu đựng.

Chỉ cần một clip cắt ghép sai sự thật là bao nhiêu cô chú, anh chị hoang mang lo cho Kim Anh . Niềm tin của khán giả là điều Kim Anh trân trọng nhất, nên khi xuất hiện tin giả, Kim Anh rất sợ khán giả và gia đình bị tổn thương.

Vì thế, Kim Anh chọn lên tiếng rõ ràng không phải để bênh vực mình, mà để bảo vệ sự bình yên của những người đã yêu thương và tin tưởng Kim Anh suốt thời gian qua.

. Tin đồn càng được dịp lan rộng vì chính thời điểm đó, không ai gọi được cho chị để xác minh hoặc đính chính?

-Thời điểm đó, tôi đưa mẹ đi Đài Loan tham dự chuyến thăm viếng chứng tích Phật pháp. Chuyến đi hơn 10 ngày và tôi gần như không sử dụng điện thoại. Chỉ những lúc về khách sạn và có wifi, tôi mới hay tên mình bị réo gọi khắp cõi mạng. Chuyến đi còn có hơn 20 Phật tử khác nữa.

Nhật Kim Anh đáp trả tin đồn

Động thái của Nhật Kim Anh về tin đồn

.Động thái của chị trước những tin đồn đầy ác ý này?

-Tôi tin vào pháp luật nên chắc chắn nhờ pháp luật can dự. Những thông tin bêu rếu tôi đã bị gỡ bỏ hoàn toàn. Tôi chỉ buồn là tin đồn bêu rếu thì hàng triệu lượt xem nhưng thông tin đính chính, gỡ bài thì lượt xem lèo tèo.

.Chị có nghĩ ai đó cố tình "chơi xấu" công việc kinh doanh của chị không?

-Ngược lại, tôi cho rằng tôi là nạn nhân của trò câu view rẻ tiền. Vì những trang đưa tin tôi bị bắt vì bán hàng kém chất lượng, công an ập vào nhà và phát hiện hầm chứa nhiều hóa chất,… là những trang vớ vẩn, trong đó có cả những trang cá độ. Tôi trở thành phương thức để họ quảng bá cho chính họ. Một phương thức trục lợi ác ý. Sau khi tôi nhờ cơ quan chức năng vào cuộc, họ đã nhanh chóng xóa thông tin và để lại lời xin lỗi. Nhưng lúc này, hành động đó có ý nghĩa gì nữa khi chính trò ác ý của họ khiến cho người tiêu dung của tôi hoang mang. Mọi hoạt động kinh doanh chững lại. Điều này không trách được vì người tiêu dùng sẽ mang tâm lý hoang mang khi sản phẩm thường dung của họ có điều tiếng, dù điều đó có đúng hay không.

Nhật Kim Anh khẳng định cô bị tổn thất nhưng bản thân cô không đáng lo bằng nhân viên của mình

.Chị nói gì khi lời đồn cho rằng sản phẩm của chị kém chất lượng?

-Sản phẩm của tôi trước khi đưa ra thị trường đã được cơ quan thẩm quyền kiểm nghiệm. Chất lượng sản phẩm đã được người tiêu dung kiểm chứng và tin dùng nhiều năm qua. Tôi tự tin vào chất lượng sản phẩm của mình.

Không chỉ là một doanh nhân có trách nhiệm với sản phẩm của tôi, Nhật Kim Anh còn là một ca sĩ, diễn viên có lòng tự trọng với chính vị thế mà tôi mất nhiều năm để gầy dựng.

.Là một nạn nhân của những trang tin vớ vẩn, giựt tít câu view như lời chị chia sẻ, chị mong muốn một giải pháp thế nào để dẹp bỏ thực trạng đáng lên án này?

-Tôi tin vào luật pháp Việt Nam. Không chỉ tôi mà hàng trăm nghệ sĩ, người nổi tiếng ngoài xã hội đều là nạn nhân của họ. Chỉ vì vài lượt tương tác, họ sẵn sàng hạ bệ người khác một cách tàn nhẫn bằng những câu chuyện được dựng lên để thỏa mãn trí tò mò của người xem.

Không biết bao nhiêu người bị đồn đã qua đời khi bản thân họ còn sống sờ sờ ra đó. Nói không bực thì không đúng nhưng chúng tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Nhưng với trường hợp của tôi lúc này, tôi thực sự rất mệt mỏi vì tôi không chỉ lo cho cuộc sống của mình mà của hàng trăm nhân viên làm việc cho mình nữa.

Lần trước, tôi bị đồn đẻ con cho Mr Pip nào đó dù tôi không biết nhân vật này là ai. Lần này, đồn tôi bị bắt. Quả là quá sức chịu đựng của tôi. Tôi chỉ mong khán giả, người tiêu dùng thông minh biết chọn lọc thông tin để mà tin. Mong chính quyền dẹp bỏ hoàn toàn những trang tin vớ vẩn. Mong mọi người hãy tin vào báo chính thống mà thôi.

Đam mê của Nhật Kim Anh với nghệ thuật vẫn nguyên vẹn

Nhật Kim Anh sẽ trở lại với nghệ thuật sau thời gian chăm con nhỏ

.Quay cuồng với kinh doanh, chị còn đam mê nghệ thuật không?

-Đam mê vẫn trọn vẹn như cũ. Chỉ là tôi không còn đặt ra những mục tiêu để chinh phục nữa. Tôi yên phận với những gì đang có và hành trình còn lại, tôi chỉ mong một cuộc sống bình an.

.Làm nghệ thuật mà thiếu tham vọng, e rằng, điều đó đồng nghĩa với hai chữ "nhạt nhòa"?

-Khi đã chọn được một kịch bản phù hợp, tôi sống chết với vai diễn của mình. Xưa nay tôi không chạy sô phim vì tôi biết rằng, chỉ khi sống cuộc đời của nhân vật một cách trọn vẹn, tôi mới tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Và đến lúc này, tôi vẫn sống với tiêu chí đó.

Nhật Kim Anh hi vọng sự bùng nổ ở năm sau

.Lâu lắm rồi, khán giả không nhìn thấy chị ở các dự án nghệ thuật. Chị có ý định trở lại không?

-Thời gian qua, tôi ít tham gia vì dành thời gian chăm con nhỏ. Tôi chưa thể nói được gì nhưng 2026 là năm mà Nhật Kim Anh tất bật với dự án nghệ thuật. Nhật Kim Anh trở lại với khát vọng bùng nổ.