TPHCM ra quân đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia sau sáp nhập

Ngày 19-12, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức lễ ra quân đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, TPHCM trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với khoảng 2,6 triệu học sinh.

Mặc dù địa bàn rộng nhưng công tác chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đã được Sở GD-ĐT thực hiện từ đầu năm học, đảm bảo sự công bằng, tạo điều kiện tối đa cho học sinh phát huy năng lực, sở trường của các em. Năm nay, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi có nhiều đổi mới so với các năm trước. Học sinh có 10 tuần bồi dưỡng tập trung nhằm có thêm cơ hội giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm. 10 tuần học tập trung vừa qua các em không chỉ được học tập với các thầy, cô dạy giỏi, được trang bị kiến thức nâng cao, rèn luyện tư duy linh hoạt, sắc sảo… mà còn có sự giao lưu, kết nối, chia sẻ nhau trong đội tuyển. Sở GD-ĐT rất kỳ vọng vào các em ghi danh vào bảng vàng trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới.

Cô Nguyễn Thị Ái Vân, Tổ trưởng chuyên môn tổ ngữ văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cùng các thành viên đội tuyển dự thi học sinh giỏi

"Kỳ vọng lớn hơn của Sở GD-ĐT TP là các em sẽ trở thành nguồn nhân lực tiêu biểu, đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Với nền tảng kiến thức và kỹ năng đã được trang bị tốt ở bậc THPT, các em sẽ thuận lợi "tung cánh" ở các trường ĐH trong nước và nước ngoài, trở thành công dân ưu tú của đất nước" - ông Hiếu nhấn mạnh.

TPHCM có 567 học sinh THPT tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 do Bộ GD-ĐT tổ chức ở 12 môn học

Năm nay, TPHCM có 567 học sinh THPT tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 do Bộ GD-ĐT tổ chức ở 12 môn học. Trong đó, có 478 học sinh thuộc các trường THPT trực thuộc Sở GD-ĐT, số còn lại là học sinh thuộc Trường Phổ thông Năng khiếu- ĐHQG TPHCM.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu và bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông-Sở GD-ĐT, động viên, tặng quà các em học sinh trong đội tuyển

Lê Nguyễn Thùy Dương, học sinh lớp 12CV1 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thí sinh đã đạt điểm thủ khoa trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn văn của năm học trước khi đang học lớp 11, cho biết được tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là mơ ước, là mục tiêu phấn đấu không chỉ của riêng em mà còn của rất nhiều bạn học sinh giỏi của toàn thành phố, cả 3 khu vực. "Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự mà còn là trọng trách của người học sinh đối với thành phố mang tên Bác giàu truyền thống học giỏi. Suốt 10 tuần qua, chúng em đã được sự quan tâm sâu sát và hỗ trợ tận tình từ các thầy, cô, Sở GD-ĐT, được bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu và được chăm lo nơi ăn chốn ở chu đáo để an tâm học tập... "-Dương chia sẻ.