Bộ GD-ĐT đề nghị cung cấp hồ sơ học tập của Chủ tịch MTTQ xã ở Quảng Trị

Bằng tốt nghiệp THPT của ông Võ Danh Thuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sen Ngư

Ngày 17-3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã nhận được văn bản của Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Bộ GD-ĐT, đề nghị bổ sung hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình học tập của ông Võ Danh Thuấn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Sen Ngư.

Theo yêu cầu, Sở GD-ĐT Quảng Trị cần cung cấp đầy đủ hồ sơ về quá trình học tập của ông Võ Danh Thuấn ở cả hai giai đoạn: Chương trình bổ túc THCS và Chương trình bổ túc THPT.

Đối với chương trình bổ túc THCS, các tài liệu được đề nghị gồm danh sách tiếp nhận học viên, danh sách học viên tham gia lớp học, hồ sơ học bạ, điểm kiểm tra và đánh giá từng môn học, kết quả học tập cuối cấp cùng các giấy tờ liên quan.

Bằng tốt nghiệp THCS của ông Võ Danh Thuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sen Ngư

Với chương trình bổ túc THPT, cơ quan này yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10, danh sách tiếp nhận học viên, danh sách học viên tham gia lớp học, hồ sơ học bạ, điểm kiểm tra và đánh giá theo từng môn học, kết quả học tập cuối cấp cùng các tài liệu liên quan khác.

Ngoài ra, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cũng đề nghị Sở GD-ĐT Quảng Trị làm việc với Trung tâm Giáo dục thường xuyên - nơi ông Võ Danh Thuấn theo học chương trình bổ túc THPT, để rà soát toàn bộ quá trình tuyển sinh, tiếp nhận và xử lý hồ sơ nhập học, hình thức học tập cũng như quá trình đào tạo.

Đồng thời, cơ quan này yêu cầu làm rõ tên gọi, loại và số hiệu các văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng tại thời điểm ông Võ Danh Thuấn theo học chương trình bổ túc THPT.

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết sau khi nhận được văn bản, đơn vị đã gửi các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ học PTTH khi chưa tốt nghiệp THCS? Trước đó, theo phản ánh của Báo Người Lao Động, hồ sơ thể hiện ông Võ Danh Thuấn - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Sen Ngư tham gia kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THCS ngày 23-12-2004 tại Hội đồng thi Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình cũ) và được công nhận tốt nghiệp, xếp loại khá. Bằng tốt nghiệp do Sở GD-ĐT Quảng Bình cấp. Tuy nhiên, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lệ Thủy cho thấy ông Võ Danh Thuấn đã được ghi nhận học bổ túc THPT từ năm học 2004-2005. Cụ thể, thời gian học lớp 10 từ ngày 1-9-2004 đến 28-2-2005; lớp 11 từ ngày 1-3-2005 đến 31-10-2005; lớp 12 từ ngày 1-12-2005 đến 8-5-2006. Ngày 31-5-2006, ông Võ Danh Thuấn dự thi tốt nghiệp bổ túc THPT tại Hội đồng coi thi Trung tâm GDTX Lệ Thủy (đặt tại Trường Tiểu học số 1 Kiến Giang) và được công nhận tốt nghiệp, xếp loại trung bình. Đối chiếu các mốc thời gian cho thấy ông Thuấn bắt đầu học lớp 10 bổ túc THPT từ ngày 1-9-2004, tức gần 4 tháng trước khi dự thi và được công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS. Vấn đề này hiện đang được cơ quan chức năng xem xét, làm rõ theo thẩm quyền.



