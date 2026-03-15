Tại tỉnh Quảng Trị, theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh, trong sáng 15-3, 1.512/1.512 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh (bao gồm cả 3 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc xã Trường Sơn, bỏ phiếu vào ngày 8-3) đã tổ chức lễ khai mạc đúng thời gian quy định.

Tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 1.165.419 người, đến 9 giờ ngày 15-3, tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 39,6% tổng số cử tri.

Cử tri làm thủ tục bầu cử ở đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Cử tri bỏ phiếu bầu cử ở xã La Lay, tỉnh Quảng Trị

Một số khu vực bỏ phiếu có tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%, như: khu vực bỏ phiếu số 4, xã Mỹ Thủy; khu vực bỏ phiếu số 1, xã Tuyên Sơn; khu vực bỏ phiếu số 5, xã Đông Trạch; khu vực bỏ phiếu số 3, 8, xã Tuyên Lâm; khu vực bỏ phiếu số 13, 14, xã Đakrông; khu vực bỏ phiếu số 1, 2, 5, 6, 10, 21, 14, xã Trường Sơn…

Tại tỉnh Quảng Trị có 7 cử tri trên 100 tuổi tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu; trong đó, cử tri cao tuổi nhất là 109 tuổi tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, xã Mỹ Thủy.

Theo Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, chưa có sự cố nào xảy ra.