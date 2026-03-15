Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Quảng Trị: Nhiều nơi tỉ lệ cử tri đi bầu đã đạt 100% trong sáng 15-3

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 1.165.419 người, đến 9 giờ ngày 15-3, tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 39,6% tổng số cử tri

Tại tỉnh Quảng Trị, theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh, trong sáng 15-3, 1.512/1.512 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh (bao gồm cả 3 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc xã Trường Sơn, bỏ phiếu vào ngày 8-3) đã tổ chức lễ khai mạc đúng thời gian quy định.

Tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 1.165.419 người, đến 9 giờ ngày 15-3, tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 39,6% tổng số cử tri.

Quảng Trị: Nhiều nơi tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%

Quảng Trị: Nhiều nơi tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100% - Ảnh 2.

Cử tri làm thủ tục bầu cử ở đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị: Nhiều nơi tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100% - Ảnh 3.

Quảng Trị: Nhiều nơi tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100% - Ảnh 4.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử ở xã La Lay, tỉnh Quảng Trị

Một số khu vực bỏ phiếu có tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%, như: khu vực bỏ phiếu số 4, xã Mỹ Thủy; khu vực bỏ phiếu số 1, xã Tuyên Sơn; khu vực bỏ phiếu số 5, xã Đông Trạch; khu vực bỏ phiếu số 3, 8, xã Tuyên Lâm; khu vực bỏ phiếu số 13, 14, xã Đakrông; khu vực bỏ phiếu số 1, 2, 5, 6, 10, 21, 14, xã Trường Sơn…

Tại tỉnh Quảng Trị có 7 cử tri trên 100 tuổi tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu; trong đó, cử tri cao tuổi nhất là 109 tuổi tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, xã Mỹ Thủy.

Theo Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, chưa có sự cố nào xảy ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cuộc bầu cử thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cuộc bầu cử thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp.

Rộn ràng cử tri Đà Nẵng, Huế đi bỏ phiếu

(NLĐO) - Toàn TP Đà Nẵng có 1.784 khu vực bỏ phiếu với hơn 2,13 triệu cử tri tham gia bầu cử.

Hình ảnh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại phường Trấn Biên

(NLĐO)-Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn dự lễ khai mạc bầu cử tại tổ bầu cử số 26, phường Trấn Biên

Quảng Trị bầu cử cử tri Uỷ ban Bầu cử
