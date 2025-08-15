Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của địa phương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ GD-ĐT đề nghị giao sở GD-ĐT chủ trì tuyển dụng, điều động giáo viên

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghịUBND cấp tỉnh xem xét, phân bổ hợp lý biên chế công chức ở cấp tỉnh, cấp xã bảo đảm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng; chỉ đạo UBND cấp xã rà soát đội ngũ công chức cấp xã hiện đang công tác tại Phòng Văn hoá - Xã hội bảo đảm bố trí đúng người đáp ứng các tiêu chuẩn.

Có giải pháp phù hợp huy động các công chức đã từng công tác tại Phòng GD-ĐT trước đây hoặc tiếp nhận, biệt phái cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp để bố trí vào vị trí việc làm phụ trách lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại cấp xã nếu đủ điều kiện theo quy định.

Xem xét, thành lập theo thẩm quyền Hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã, các tổ/nhóm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán để tư vấn, hỗ trợ triển khai các hoạt động giáo dục và đào tạo tại cấp xã. Thành phần tham gia là cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo đang công tác hoặc đã nghỉ hưu; đảm bảo không phát sinh về đơn vị, tổ chức hành chính.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc phân cấp, ủy quyền, giao sở GD-ĐT chủ trì thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh đội ngũ công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực giáo dục và đào tạo hiện nay đang thiếu về số lượng, nhiều người chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục, việc phân cấp cho sở GD-ĐT chủ trì thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh là phù hợp với điều kiện, năng lực hiện có của sở GDĐT.

Bên cạnh đó, việc giao sở GDĐT chủ trì thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên đảm bảo thực hiện chủ trương giảm đầu mối trung gian, đồng bộ về chất lượng tuyển dụng (dự tuyển một lần có thể được đăng kí xét tuyển vào nhiều trường theo kết quả thi/xét), tiết kiệm chi phí, tăng cơ hội cho người tham gia tuyển dụng. Đồng thời, góp phần khắc phục tình trạng thừa/thiếu cục bộ giáo viên, nhân viên cũng như đảm bảo cơ cấu đội ngũ theo cấp học, môn học, hoạt động giáo dục.