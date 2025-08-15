HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Sở GD-ĐT TP HCM hướng dẫn chi tiết việc tuyển dụng hơn 6.000 giáo viên

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM sẽ sử dụng hình thức xét tuyển gồm 2 vòng - kiểm tra điều kiện dự tuyển và thi thực hành, để tuyển chọn hơn 6.000 giáo viên

Sở GD-ĐT TP HCM vừa ban hành hướng dẫn quy trình tuyển dụng giáo viên năm học 2025-2026. Theo Sở GD-ĐT TP, sở sẽ sử dụng hình thức xét tuyển, gồm 2 vòng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký theo yêu cầu của vị trí cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi thực hành với nội dung kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi tối đa 30 phút/thí sinh (bao gồm không quá 15 phút chuẩn bị).

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, năm học 2025-2026, các trường THPT trực thuộc sở tuyển 671 giáo viên. Trong đó, khu vực 1 (TP HCM cũ) tuyển 460 giáo viên, khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) tuyển 157 giáo viên và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tuyển 54 giáo viên.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu, nhu cầu tuyển dụng là 5.726 viên chức vị trí giáo viên. Trong đó, bậc mầm non là 615, tiểu học 2.040, THCS 3.071 người.

Cụ thể, khu vực 1 cần tuyển 3.089 giáo viên, khu vực 2 tuyển 1.990 giáo viên, khu vực 3 tuyển 647 giáo viên.

Ứng viên cần làm gì để tham gia kỳ tuyển dụng hơn 6.000 giáo viên ở TP HCM? - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TP HCM sẽ sử dụng hình thức xét tuyển giáo viên gồm 2 vòng

Sở GD-ĐT quy định người có đủ các điều kiện sau đây - không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo - được đăng ký dự tuyển:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có phiếu đăng ký dự tuyển; lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển; đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Sở GD-ĐT sẽ áp dụng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức với những trường hợp: 

Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

 Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

Cán bộ Công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

Từ ngày 14-8 đến 12-9, ứng viên tham gia tuyển dụng đăng ký trực tuyến tại https://tuyendung.hcm.edu.vn. Ứng viên nộp phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính. Cụ thể:

Các đơn vị trên địa bàn khu vực 1: Gửi đến địa chỉ 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP HCM.

Các đơn vị trên địa bàn khu vực 2: Gửi đến địa chỉ 99 Lê Hồng Phong nối dài, khu 1, phường Chánh Hiệp, TP HCM.

Các đơn vị trên địa bàn khu vực 3: Gửi đến địa chỉ Trung tâm Hành chính công, số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, TP HCM.

tuyển dụng giáo viên tỉnh Bình Dương Bà Rịa - Vũng Tàu quốc tịch Việt Nam lực lượng vũ trang nhu cầu tuyển dụng tuyển giáo viên
