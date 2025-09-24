Bộ GD-ĐT đề xuất sáp nhập các trường mầm non, tiểu học quy mô nhỏ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bộ GD-ĐT đề xuất sáp nhập các trường mầm non, tiểu học quy mô nhỏ

Yến Anh

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT đề xuất sáp nhập các trường mầm non, tiểu học có quy mô nhỏ trong cùng xã theo lộ trình phù hợp, ưu tiên phát triển trường liên cấp

Nội dung này nằm trong dự thảo hướng dẫn sắp xếp, tổ chức các trường mầm non, phổ thông phù hợp với chính quyền hai cấp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) gửi lấy ý kiến Bộ Tư pháp, Nội vụ, Tài chính cùng các tỉnh, thành.

Bộ GD-ĐT đề xuất sáp nhập các trường mầm non, tiểu học quy mô nhỏ- Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT đề xuất sáp nhập các trường mầm non, tiểu học quy mô nhỏ, dưới chuẩn

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương rà soát mạng lưới trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo các tiêu chí: Số lượng, quy mô lớp học, cán bộ, giáo viên, nhân viên; đồng thời đánh giá lại cơ sở vật chất.

Từ kết quả này, tỉnh, thành xây dựng phương án sắp xếp gồm sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới. Mục tiêu là tránh lãng phí nguồn lực, đồng thời bảo đảm chất lượng giáo dục.

Bộ GD-ĐT đề xuất ưu tiên mô hình trường liên cấp tiểu học và THCS tại các khu vực ít dân hoặc điều kiện đi lại khó khăn; xem xét sáp nhập các trường mầm non, tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã, phường.

Bộ lưu ý việc sắp xếp trường, lớp đảm bảo các nguyên tắc sau.

Không làm mất cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh, bảo đảm an toàn cho các em trong quá trình đến trường; không sáp nhập nếu trường ở quá xa nơi ở hoặc điều kiện giao thông không phù hợp.

Chỉ sắp xếp các trường trong cùng xã, phường; ưu tiên giữ lại điểm trường có điều kiện thuận lợi; giải thể điểm trường lẻ, không đạt chuẩn hoặc hoạt động kém hiệu quả.

Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, hoặc trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên.

Bảo đảm mỗi xã, phường có ít nhất một trường ở mỗi cấp: Mầm non, tiểu học, THCS.

Có lộ trình rõ ràng, lấy ý kiến và nhận được sự đồng thuận của các bên liên quan, nhằm hạn chế tối đa sự xáo trộn trong dạy và học.

Các địa phương cần ưu tiên ngân sách để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở các điểm trường chính trước khi tiếp nhận học sinh từ điểm trường lẻ; bố trí giáo viên phù hợp, đảm bảo điều kiện làm việc cho thầy cô sau sắp xếp.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu việc xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục cần căn cứ kết quả rà soát, xây dựng phương án, đề án sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới) cơ sở giáo dục một cách hợp lý, hiệu quả, không gây lãng phí nguồn lực.

Đề án, phương án sắp xếp của địa phương cần nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời hạn, nguồn lực, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể đối với tập thể, cá nhân phụ trách.

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh đến việc ưu tiên các mô hình trường liên cấp tiểu học và THCS tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn. Đồng thời, xem xét sáp nhập các trường mầm non, sáp nhập các trường tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã theo lộ trình phù hợp.

Giữ lại các trường, điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư), giải thể các điểm trường lẻ không đạt chuẩn, hoạt động kém hiệu quả; dồn dịch trẻ em, học sinh, học viên về điểm trường chính có cơ sở vật chất đạt chuẩn.

Tổ chức lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đảm bảo phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời và mô hình quản lý của cấp tỉnh và cấp xã.

Tin liên quan

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM chỉ đạo hàng loạt vấn đề nóng sau sáp nhập

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM chỉ đạo hàng loạt vấn đề nóng sau sáp nhập

(NLĐO)- Những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng phương án tuyển sinh đầu cấp ở TP HCM; xây dựng phương án tuyển giáo viên; thống nhất các loại dịch vụ giáo dục...

Bộ GD-ĐT sáp nhập chính quyền hai cấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo