Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển đại học bằng học bạ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển đại học bằng học bạ

Yến Anh

(NLĐO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 2 phương án lấy ý kiến là bỏ hoặc tiếp tục sử dụng đối với xét tuyển bằng học bạ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025 được Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 18-9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh hội nghị là hoạt động thường niên để nhìn lại kết quả một năm qua và xác định nhiệm vụ cho năm tới.

Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển bằng học bạ - Ảnh 1.

Bộ trưởng cũng cho biết Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 71, khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhân tố quyết định tương lai đất nước. Nghị quyết mở ra cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới, đặc biệt với giáo dục đại học.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2025 trên hệ thống là 773.167 em (tăng 95.181 thí sinh so với năm 2024) trên tổng số đăng ký xét tuyển là 849.544.

Tuy nhiên, số thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 là 625.477. Theo Bộ GD-ĐT, số thí sinh xác nhận nhập học đã tăng mạnh so với năm ngoái. Tuy nhiên, như vậy, vẫn có đến 147.690 thí sinh dù trúng tuyển nhưng không nhập học đại học, chiếm tỉ lệ 19,1%.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, cho hay điểm khởi sắc là năm nay, những nhóm ngành được Chính phủ đặc biệt quan tâm trong thời gian qua là khối công nghệ, kỹ thuật then chốt được thí sinh đăng ký nhiều hơn; điểm chuẩn khối ngành sư phạm tăng cao cho thấy sự quan tâm hơn của xã hội.

Trong 74 ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên có 50 ngành sư phạm và 17 ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược (khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, điều khiển và tự động hóa...).

Hiện toàn quốc có 11 đại học, 173 trường đại học, học viện công lập; 67 trường đại học tư thục và cơ sở có yếu tố nước ngoài.

Về đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đại học năm 2025, khối hành chính là 35.999 người, khối giảng viên cơ hữu là 82.451 người. Tính đến năm 2025, tổng số giáo sư, phó giáo sư cả nước là 6.814; số tiến sĩ là 29.463.

Tại hội nghị, Bộ GD-ĐT cũng đã phát phiếu khảo sát về tuyển sinh đại học từ năm 2026 tới đại biểu của hơn 200 trường đại học.

Trong đó, với xét tuyển bằng học bạ THPT, Bộ GD-ĐT đưa ra 2 phương án là bỏ hoặc tiếp tục sử dụng.

Xét học bạ là cách tuyển sinh được nhiều trường sử dụng những năm qua, nhưng gây tranh cãi.

Trong phiếu thăm dò, Bộ GD-ĐT còn lấy ý kiến về số lượng nguyện vọng với mỗi thí sinh. Bộ đưa ra ba phương án để các trường cho ý kiến, gồm: tối đa 5, 10 nguyện vọng hoặc tiếp tục không giới hạn số nguyện vọng.

Năm nay, tổng nguyện vọng lên tới 7,6 triệu, trung bình một em gần 9 nguyện vọng, trong khi các năm trước chỉ 5. Gần 31% thí sinh đăng ký từ 5 đến 10 nguyện vọng. Không giới hạn nguyện vọng giúp thí sinh tăng khả năng trúng tuyển, giảm áp lực, song khiến phần mềm xét tuyển chung của Bộ bị quá tải.


Tin liên quan

Điểm chuẩn gây bất ngờ chứ không bất thường

Điểm chuẩn gây bất ngờ chứ không bất thường

Có sự phân hóa mạnh về điểm chuẩn giữa các nhóm trường và thí sinh có xu hướng chọn trường thay vì chọn ngành

đại học xét tuyển học bạ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo