Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển đại học bằng học bạ

Phát biểu khai mạc Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025 được Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 18-9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh hội nghị là hoạt động thường niên để nhìn lại kết quả một năm qua và xác định nhiệm vụ cho năm tới.



Bộ trưởng cũng cho biết Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 71, khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhân tố quyết định tương lai đất nước. Nghị quyết mở ra cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới, đặc biệt với giáo dục đại học.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2025 trên hệ thống là 773.167 em (tăng 95.181 thí sinh so với năm 2024) trên tổng số đăng ký xét tuyển là 849.544.

Tuy nhiên, số thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 là 625.477. Theo Bộ GD-ĐT, số thí sinh xác nhận nhập học đã tăng mạnh so với năm ngoái. Tuy nhiên, như vậy, vẫn có đến 147.690 thí sinh dù trúng tuyển nhưng không nhập học đại học, chiếm tỉ lệ 19,1%.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, cho hay điểm khởi sắc là năm nay, những nhóm ngành được Chính phủ đặc biệt quan tâm trong thời gian qua là khối công nghệ, kỹ thuật then chốt được thí sinh đăng ký nhiều hơn; điểm chuẩn khối ngành sư phạm tăng cao cho thấy sự quan tâm hơn của xã hội.

Trong 74 ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên có 50 ngành sư phạm và 17 ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược (khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, điều khiển và tự động hóa...).

Hiện toàn quốc có 11 đại học, 173 trường đại học, học viện công lập; 67 trường đại học tư thục và cơ sở có yếu tố nước ngoài.

Về đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đại học năm 2025, khối hành chính là 35.999 người, khối giảng viên cơ hữu là 82.451 người. Tính đến năm 2025, tổng số giáo sư, phó giáo sư cả nước là 6.814; số tiến sĩ là 29.463.

Tại hội nghị, Bộ GD-ĐT cũng đã phát phiếu khảo sát về tuyển sinh đại học từ năm 2026 tới đại biểu của hơn 200 trường đại học. Trong đó, với xét tuyển bằng học bạ THPT, Bộ GD-ĐT đưa ra 2 phương án là bỏ hoặc tiếp tục sử dụng. Xét học bạ là cách tuyển sinh được nhiều trường sử dụng những năm qua, nhưng gây tranh cãi. Trong phiếu thăm dò, Bộ GD-ĐT còn lấy ý kiến về số lượng nguyện vọng với mỗi thí sinh. Bộ đưa ra ba phương án để các trường cho ý kiến, gồm: tối đa 5, 10 nguyện vọng hoặc tiếp tục không giới hạn số nguyện vọng. Năm nay, tổng nguyện vọng lên tới 7,6 triệu, trung bình một em gần 9 nguyện vọng, trong khi các năm trước chỉ 5. Gần 31% thí sinh đăng ký từ 5 đến 10 nguyện vọng. Không giới hạn nguyện vọng giúp thí sinh tăng khả năng trúng tuyển, giảm áp lực, song khiến phần mềm xét tuyển chung của Bộ bị quá tải.



